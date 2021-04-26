Aile Hekimleri Derneği'nden aşı randevusu açıklaması

26 Nisan 2021 Pazartesi, 17:21

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, MHRS üzerinden Covid-19 aşısı için randevu alınamadığını belirterek, "Sorunun mayıs ayına kadar elimizdeki aşının ancak ikinci doz Sinovac aşısı yaptırmak için bekleyenlere yeteceği hesabından kaynaklandığı tahmin edilmektedir" dedi.

Tamur, Aile Sağlığı Merkezleri'nde yapılan günlük aşı miktarının oldukça azaldığına dikkat çekerek "Konuyla ilgili yaşanan temel sorun yeterli ve çeşitli aşı tedariğinin yapılamamış olmasıdır" ifadesini kullandı.

Aşı ile ilgili bilimsel dayanağı olmayan haberlerin yayılması nedeniyle vatandaşlar arasında aşıya karşı endişe ve tereddüt yaşandığını da belirten Temur, "Bu sorunun çözümü, aşının güvenliği ve etkisi konusundaki net bilgilerin kamu eliyle kampanyalar eşliğinde paylaşılması, insanlarımızın aşıya kolay ulaşabilmesi, halka açık alanlarda, kolay ulaşılabilen meydan, okul, park gibi yerlerde aşı merkezleri kurulması gibi etkinliklerden geçmektedir" dedi.

"HALKIMIZA MHRS SİSTEMİNDEN RANDEVU VERİLMİYOR"

Biontech aşısının yalnızca belli hastanelerde yapılıyor olması nedeniyle aşılamanın hastanelere kaydığını da ifade eden Tamur, şöyle konuştu:

"Covid-19 aşılamasında tek aşı olarak elimizde Sinovac aşısının olduğu dönemde aşılamaların, ağırlıklı olarak Aile Sağlığı Merkezleri'nde yapıldığını gördük. Ne var ki gerek Biontech aşısının tedarik edilmesi ve bu aşının sadece belli hastanelerde yapılabiliyor olması gerekse ramazan ayının etkisi ile aşılama ağırlığının hastanelere kaydığını söyleyebiliriz. Aile Sağlığı Merkezlerimizde zaman zaman tedarik sorunları olmakla birlikte son günlerde yaşadığımız asıl sorun, açık randevularımız olmasına rağmen halkımıza MHRS sisteminden randevu verilmiyor olmasıdır. Bu kısıtlamanın mayıs ayının ilk haftasına kadar sürdüğünü görmekteyiz. Bu sebeple merkezlerimizde yapılan günlük aşı miktarları oldukça azalmıştır. Aile Sağlığı Merkezlerimize randevu alıp gelmeyen hasta sorunundan daha çok randevu alınamaması sorunu vardır ve sorunun mayıs ayına kadar elimizdeki aşının ancak ikinci doz Sinovac aşısı yaptırmak için bekleyenlere yeteceği hesabından kaynaklandığı tahmin edilmektedir"

"YETERLİ AŞI TEDARİĞİ YAPILMADI"

Aşılama hızının yavaşlamasının bir sebebinin de öncelikli aşı gruplarının içindeki popülasyonun büyük bölümünün aşılamayı tamamlamış olması ve aşının tedariğinden kaynaklanan sebeplerle oluşan aşı hakkı sınırlaması olduğunu belirten Tamur, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki aşılama hızının yavaşlamasının sebebi aşı tereddütünden daha çok açılmış aşı gruplarının içindeki popülasyonun büyük bölümünün aşılamayı tamamlamış olması, aşının tedariğinden kaynaklanan sebeplerle oluşan aşı hakkı sınırlamasıdır. Yeni yaş grupları, riskli hastalıklara sahip kişiler, temas yoğunluklu meslekleri ifa edenler ve sağlık çalışanlarının ev halkına aşı hakkı verilmesi halinde aşılama hızımızın süratle artacağı açıktır. Tüm bunların yapılabilmesi de yeterli aşı tedariği ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla konuyla ilgili yaşanan temel sorun yeterli ve çeşitli aşı tedariğinin yapılamamış olmasıdır"