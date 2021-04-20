Sinovac’ın dünya genelinde ne kadar aşı tedarik ettiği belli oldu
Sinovac Biotech Başkanı Yin Weidong, şirketin şu ana kadar kaç milyon doz aşı tedariki gerçekleştirdiğini açıkladı.
Sinovac Biotech Başkanı Yin Weidong, Boao Asya Forumu’nda açıklamada bulundu. Sinovac Biotech dünya genelinde 260 milyon doz Covid-19 aşısı teslim ederken, aşıyı tedarik eden ülkelerin yüzde 60'ını Çin dışındaki ülkeler oluşturdu. Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong, şirketin günde 6 milyon dozdan fazla aşı ürettiğini belirtti.
Yin, yurtdışındaki ortak üretimin yetersiz olduğunu ekleyerek, "Mümkün olduğunca en kısa sürede teknolojiyi transfer etmek için 10 ülke seçmeyi planlıyoruz" dedi.
Reuters'ın hesaplamalarına göre Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili başta olmak üzere Sinovac, CoronaVac aşısı için yurtdışından toplamda 450 milyon doz sipariş aldı.
Sinovac, aşı üretim işlemlerinin bir kısmını Brezilya ve Endonezya da dahil olmak üzere bazı ülkelerdeki ortaklarına yaptırıyor.
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