Aile hekimlerine 3 ay boyunca ek ödeme yapılacak

05 Eylül 2020 Cumartesi, 00:18

1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak.

Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak.