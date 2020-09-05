Aile hekimlerine 3 ay boyunca ek ödeme yapılacak

Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2020 Cumartesi, 00:18
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1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere Aile hekimlerine 3 ay boyunca aylık 3 bin TL net ek ödeme yapılacak. 

Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme yapılacak.


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