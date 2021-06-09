Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı'nın, yazarımız Işık Kansu’yu hedef göstermesiyle açılan dava ertelendi
Fatin Dağıstanlı'nın sunduğu programda, “Şeriat Çalıştayı” başlıklı manşet haberimiz nedeniyle gazetemiz yazarı Işık Kansu'yu hedef aldı. 'Tahrik ve suça teşvik' suç duyurusuyla açılan davanın ilk duruşması ertelendi.
Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı’ya “Manşetlerin Dili” adlı programda “Şeriat Çalıştayı” başlıklı manşet haberimiz nedeniyle gazetemiz yazarı Işık Kansu’yu hedef gösterdiği gerekçesiyle açılan davanın duruşması dün Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşmaya katılan sanık Fatin Dağıstanlı yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yaptığını belirterek dava konusu olan ifadelerin suça teşvik niteliğini taşımadığını söyledi. Dağıstanlı, “Cumhuriyet gazetesinin söz konusu baskısının ilk sayfası incelendiğinde ‘Şeriat Çalıştayı’ başlığı altında Adalet Bakanımızın ve katıldığı toplantının görselleri yer almaktaydı. Daha önce de Cumhuriyet gazetesine yönelik eylemler olduğu için ben tamamen ülkemizin Müslüman ve sağduyulu kesimini uyarmak adına bu cümleleri sarf ettim. Burada amacım tahrik değil bilakis ülkemizin insanını uyarmaktı” dedi.
‘TAHRİK VE SUÇA TEŞVİK’
Gazetemiz avukatı Buket Yazıcı ise sanık savunmasına karşı, “Bu savunmaları kabul etmiyoruz. Önceden de Akit TV’nin yaptığı yayınlar sebebiyle Cumhuriyet gazetesine ve Türkiye’nin aydınlarına çeşitli saldırılar olmuştur. Durum Akit TV’nin insanları tahrik ve suça teşvik ettiğinin göstergesidir. İlgili program kaydı incelendiğinde önceki cümleleri veya sonraki cümleleri önem arz etmeksizin ‘Gidip o zaman Cumhuriyet gazetesine bomba atalım’ ifadesi zaten bu suçu işlemesi için yeterlidir” diye konuştu. Mahkeme başkanı sanık Dağıstanlı’nın avukatının esas hakkında savunmasını mahkemeye sunması için süre vererek duruşmayı 7 Aralık’a erteledi. Dağıstanlı, “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet önüne bir el bombası atalım” demişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dağıstanlı hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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