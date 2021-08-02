AKP, MHP ve CHP’nin üç ay önce yangınlara karşı uyardığı ortaya çıktı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye bugün dört bir yanda çıkan orman yangınlarıyla boğuşurken TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nun üç ay önceki toplantısında, başta iktidar partisi AKP, ittfak ortağı MHP olmak üzere CHP ve diğer siyasi partilerin iktidarı olası yangınlara karşı uyardığı görüldü. AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) yaptığı “Yangınlara 12 dakikada müdahale edebiliyoruz” açıklamasına “12 dakika falan değil” tepkisini gösterirken, MHP’li Hasan Kalyoncu’nun “terör örgütlerinin orman yangınlarına sebebiyet verdiğini belirterek iktidardan bunların önüne geçilmesi gerektiğine” yönelik uyarısı dikkat çekti. Ancak aradan geçen bunca zamana karşın uyarıların dinlenmediği görüldü.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu’nun 6 Nisan tarihli toplantısında, gündem orman yangınlarıydı. Çok değil, bu toplantıdan üç ay sonra Türkiye “alevlere teslim” oldu. Ülkenin dört bir yanında çıkan yangınlarda onlarca ormanlık alan yok olup hayvanlar yaşamını yitirirken TBMM’de kurulan komisyonda AKP’li milletvekillerinin bile iktidara yönelik eleştirileri yeniden gündeme geldi. Komisyonda sunum yapan OGM Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, “Güzel bir çalışmayla müdahale süremizi 12 dakikalara kadar indirdik. İklim değişikliği sonucu artan yangın riskleri de dikkate alınarak orman yangınlarıyla mücadelede son teknolojileri kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz” bilgisini paylaştı.

‘BİZZAT ŞAHİDİM’

Ancak bu açıklamaya ilk tepki AKP’li Nevzat Ceylan’dan geldi. Ceylan, “12 dakika” sözlerine tepki göstererek “Nallıhan’da son üç yıl içerisinde üç büyük yangın çıktı. Buna rağmen Nallıhan’daki en son yangına geç müdahale edilmiş, ben şahidim. ‘12 dakika’ diyorsunuz ya, 12 dakikada falan değil, bir saat sonra falan müdahale edildi ve bin hektara yakın yer yandı orada” dedi. MHP’li Hasan Kalyoncu ise terör örgütlerinin orman yangınlarına yönelik saldırılarına dikkat çekerek “Bu alçak terör örgütleri ormanlarımızı yakıyor. Buradan lanetliyorum” uyarısında bulundu. CHP’li Jale Nur Süllü, bugün de tartışmaların odağında yer alan Türk Hava Kurumu’nun (THK) yangın söndürme uçaklarına değinerek “Daha önce ülkemizde THK’nin uçaklarıyla gerçekten çok güzel bir mücadele sürdürülüyordu. Ve oldukça da başarılıydı bu mücadele. THK, ülkede bitirildi. Mesela, THK’nin 9 adet uçağının 3’ü yangın söndürmek için değil, diğer uçaklara acil parça taşımak için kullanılıyor. Şimdi, sürekli yabancı şirketlere ihaleler veriliyor” eleştirisini yöneltti.

‘TEK ADAM REJİMİNİN SONUCU’

CHP’li Süllü, komisyonda üç ay önce yapılan uyarı ve önerilerin iktidarca dikkate alınmamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi. İktidarın artık bilimi ve önerileri dinlemez bir noktaya geldiğine dikkat çeken Süllü, “İktidarın her türlü felaket ve afet durumunda önlem almak durumunda. Ancak tavsiyeler hiç dinlenmiyor. İşte ‘tek adam’ rejiminin ülkeye maliyeti bu. Tek bir adamın her şeye karar veremediği, yanlış kararlar verdiği bir rejimin sonuçlarını yaşıyoruz” görüşünü dile getirdi.

