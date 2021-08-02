AKP, sosyal medyada tepki çeken 'yangın' paylaşımını sildi

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 00:35

Türkiye'de süren yangınlar için Katar'dan gönderilen arama ve kurtama ekiplerini işaret eden AKP İstanbul İl Başkanlığı, "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de sınavsız yangın söndürecekmiş @kilicdarogluk" paylaşımı ile yurttaşlardan büyük tepki topladı.

'BECERİKSİZLER'

Cumhuriyet Halk Partisi, paylaşıma cevap olarak, "Ülke yandı, Ak Parti #Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!" ifadelerini kullandı.

KISA SÜRE SONRA SİLİNDİ

AKP İstanbul İl Başkanlığı, kısa süre sonra paylaşımı sildi.