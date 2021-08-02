AKP, sosyal medyada tepki çeken 'yangın' paylaşımını sildi

Türkiye, birçok yangınla boğuşurken AKP iktidarının yetersiz görülen müdahaleleri, günlerdir gündemin en tartışılan konusu oldu. AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 00:35
AKP, sosyal medyada tepki çeken 'yangın' paylaşımını sildi
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Türkiye'de süren yangınlar için Katar'dan gönderilen arama ve kurtama ekiplerini işaret eden AKP İstanbul İl Başkanlığı, "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de sınavsız yangın söndürecekmiş @kilicdarogluk" paylaşımı ile yurttaşlardan büyük tepki topladı.

'BECERİKSİZLER'

Cumhuriyet Halk Partisi, paylaşıma cevap olarak, "Ülke yandı, Ak Parti #Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!" ifadelerini kullandı. 

KISA SÜRE SONRA SİLİNDİ

AKP İstanbul İl Başkanlığı, kısa süre sonra paylaşımı sildi.


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