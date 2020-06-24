AKP'den CHP, HDP ve İYİ Parti'ye ziyaret

24 Haziran 2020 Çarşamba, 11:09

AKP Grup Başkanvekilleri, baroların yapılarını düzenleyen Avukatlık Kanunu'nun detaylarını görüşmek üzere saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini, saat 16.00'da da İYİ Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, barolarla ilgili düzenlemeye ilişkin, "Baroların kuruluşu, barolar birliğinin faaliyeti ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Seçme ve seçilme ile ilgili bir değişiklik düşünmüyoruz" demişti.

MHP, pakete destek vereceğini açıklamıştı.