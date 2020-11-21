AKP’li başkan özelleştirme görevlisi oldu

21 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

1 milyar 700 milyon zararı ve yaklaşık 4 milyar banka borcu olan ÇAYKUR’la ilgili özelleştirme iddiaları kentte günün konusu olurken CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, iktidarın ÇAYKUR’u özelleştirmek için yönetim kurulunda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Yüce’yi görevlendirdiğini öne sürdü.

Özelleştirme sürecinde AKP’nin kendi adamları ile kurumu elinde tutmaya çalıştığını söyleyen Deniz, “Ekrem Yüce, ÇAYKUR toplantılarına katılmak için ayda iki kez Sakarya’dan buraya geliyor. Zaten zararda olan kuruma bir de bu geliş gidişlerin ücretleri ekleniyor. Kentimizde ziraat mühendisi, makine mühendisi, deneyimli birçok kişi var ama ne yazık ki Hint kumaşı gibi bir türlü Ekrem Yüce’den vazgeçilmiyor. Yüce’nin ÇAYKUR’da yönetim kurulu üyesi olması hem Rizelilere hem de Sakaryalılara hakarettir” diye konuştu.

ÇAYKUR’un milletin malı olduğunu kaydeden Saltık Deniz, “ÇAYKUR üreticinin tek güvencesi. Böyle güzide bir kurumda, işi bilen, çayın sorunlarını çözebilecek iddiayı yürekliliği cesareti gösteren kendini çay ve üreticisine adayan insanlar çalışsın istiyoruz. Vekâleten yönetilen bir kuruma 2 senedir bir genel müdür seçilemiyor. Genel müdür vekili Yusuf Ziya Alim de AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’in ağabeyi. Kurum tam bir arpalık halinde. Eğer Ekrem Yüce ÇAYKUR ile gerçekten ilgilenecekse ve vekâleten bu işi yapmıyorsa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını bıraksın. ÇAYKUR’a da gerçek bir genel müdür atansın. Böyle önemli bir kurumun 2 senedir vekâleten yönetilmesi basiretsizliktir” ifadelerini kullandı.