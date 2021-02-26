AKP'li belediyede emekçiler 6 yıldır zamsız çalışıyor
AKP’li Şahinbey Belediyesi’ne bağlı Katılım AŞ’de çalışan işçiler, 6 yıldır toplu iş sözleşmesi yapamıyor.
DİSK Genel İş Sendikası’nın 20 yıldır yetkili olduğu işyerine, işverenin talimatıyla Hizmet-İş Sendikası girdi. Başka şirketlerden buraya üye işçi kaydırıldı ve Genel-İş’in yetkisine itiraz edildi. Mahkeme ise iki kez Genel-İş lehine karar verdi. Belediye ve Hizmet-İş’in itirazı üzerine karar değişti. Buna da Genel-İş itiraz etti ve 2015’te Yargıtay’a başvurdu. Dosya 6 yıldır Yargıtay’da. DİSK Genel İş Sendikası Şube Başkanı Süleyman Göçmen, “İşçiler, hükümetin açıkladığı asgari ücret kadar maaş alıyor. Diğer hakları beklemede” derken, DİSK Bölge Temsilcisi Ali Güdücü, belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun işçiyi mağdur ettiğini vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok