AKP’li bürokratların maaşlarını tek tek anlattı

17 Ağustos 2021 Salı, 17:12

CHP Ekonomi Masası TV’de ekonomist Devrim Zelyut’un konuğu CHP Zonguldak MV Deniz Yavuzyılmaz oldu. Birden fazla maaş alan AKP’li bürokratlar hakkında Deniz Yavuzyılmaz sözlerine şöyle başladı, “Türkiye derin bir ekonomik krizin içinde ve bu ekonomik kriz içinde vatandaşlarımız ezilirken, esnaf kepenk kapatırken, gençler iş bulamazken, AKP’li bürokratların birden çok yerden TL, Dolar, Avro bazında devasa tutarlarda maaş, prim, huzur hakkı, ikramiye ve kâr payı alarak zenginleştiğini görüyoruz. Ve özellikle bu durum AKP’li bakan yardımcılarında bir alışkanlık haline gelmiş” dedi.

Yavuzyılmaz, “Türk Telekom normal şartlarda bir GSM Operatörü ve özel bir şirket. Ancak Türk Telekom’un yönetimine baktığımızda 9 kişilik yönetimin 3’ü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı. Öyle ki bunlardan biri aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. 3’ü Ulaştırma Bakan Yardımcısı, biri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, etti dört, biri Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yiğit Bulut, etti beş, dolayısıyla Türk Telekom’un yönetim kurulunda çoğunluk AKP’li bürokratlardan oluşuyor. Yani AKP bir şekilde Türk Telekom’un yönetimine çökmüş durumda” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz bu bürokratların aldıkları maaşları araştırdıklarında çarpıcı gerçeklere ulaştıklarını söyledi, şunları söyledi:

“Türk Telekom’un 2021 yılı genel kurul tutanağına baktığımızda, bu yönetim kurulu üyelerinin aldığı maaş şu şekilde tarif ediliyor, 2020 yılında aldıkları maaşların üzerine ÜFE geliyor, artı aldıkları ikramiyeler, üstü kapalı şekilde maaş bilgisi yok. 2020 tutanağına bakıyoruz orada da 2019 yılında aldıkları maaş artı ÜFE/TÜFE ve ikramiyeler, yani tamamen bu maaş bilgisinin üzeri örtülüyor. Biz araştırmalarımızı derinleştirdik ve neticesinde rakamlara ulaştık ve bir hesaplama metodu ile tespit ettiğimizde, ortaya çıkıyor ki Türk Telekom’un AKP’li bürokratlarının 2021 yılı ortalama gelirleri 33.489 TL. Şimdi bu rakam sadece Türk Telekom’dan aldıkları rakam. Bir de bunun üzerine bakan yardımcılığı maaşı alıyorlar, ki o maaşta güncel olarak 30.275 TL şuan, böylece anlıyoruz ki bu AKP’li bürokratların aylık ortalama geliri 60 bin TL üzerine çıkıyor. Ve TT yönetim kurulu 2018’de kendilerine maaş ikramiyesi de belirlemişler. 2018’de 2 maaş, 2019’da 4 maaş, 2020 yılında 4 maaş ikramiye, 2021’de 6 maaş ikramiye alıyorlar.”

İşte Yavuzyılmaz'ın o açıklamaları: