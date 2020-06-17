AKP'li büyükşehir belediye başkanına ÇAYKUR'da görev
31 Mart Yerel seçimlerinde AKP adayı olarak seçime girmek için Çaykur Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı tarafından ÇAYKUR'da Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Önceki gün yapılan atamalar kapsamında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddesi gereğince Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ÇAYKUR'da açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine atandı.
2003-2011 arasında Çaykur Genel Müdürlüğü görevini yürüten Yüce, 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminde AKP'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için, genel müdürlük görevinden istifa etmişti. Resmi Gazetede yayınlanan atama kararı ile Yüce, hem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de Çaykur Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yapacak.
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