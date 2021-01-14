AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti: Teşkilata 30 bin aşı yeter mi?
AKP MKYK üyelerinin Erdoğan ile birlikte aşı olmalarına tepkiler dinmemişken iki AKP’li ismin Twitter üzerinden girdikleri diyalog şüpheleri ve tepkileri artırdı.
Türkiye pandemiyle mücadelede aşılanma takvimini hayata geçirdi. Bu kapsamda ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurul üyeleri olurken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün aşı oldu. Fakat AKP MKYK üyelerinin Erdoğan ile birlikte aşı olmalarına tepkiler dinmemişken iki AKP’li ismin Twitter üzerinden girdikleri diyalog şüpheleri ve tepkileri artırdı.
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OdaTV'nin haberine göre, eski AKP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Kazdal Twitter hesabından AKP teşkilatları için 30 bin Alman aşısı geldiğini yazdı. Kazdal paylaşımında, Alman aşını kastederek, “Teşkilata 30 bin pfizer gelmiş diyorlar ne iş” ifadelerini kullandı.
Devamında ise bu paylaşıma AKP Ankara İl Yöneticisi Abdurrahman Özkan yanıt verdi. Özkan, “O kadar yeter mi ya” diyerek sayının yetersizliğinden dert yandı.
Muhammet Kazdal ise Özkan’ın bu sözlerine “Yetmez tabi az” diyerek tepki gösterdi.
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