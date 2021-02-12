AKP'li Kenan Sofuoğlu'nun 'yoğun' milletvekilliği mesaisi: Erdoğan ve Soylu'yla 'Avatar Atakan'ı görüştürdü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılı Survivor yarışmasının şampiyonu 'Avatar Atakan'la görüştü. AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun aracı olduğu görüşmeler sonrası Sofuoğlu'na muhalefetten tepki geldi.
AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 2016 yılında Survivor programında yarışan ve 'Avatar Atakan' olarak bilinen Çağan Atakan Aslan için devreye girdi.
Sofuoğlu'nun Meclis'e getirdiği Aslan, ilk olarak TBMM'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı dinledi. Daha sonra Erdoğan ile görüşen Aslan sosyal medya hesabından, görüşmenin fotoğrafını “Hayırlı bir iş için Ankara” yazarak paylaştı.
Sofuoğlu daha sonra Aslan'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile de görüştürdü. Aslan için yapıların görüşmelerin konusunun ne olduğu ile ilgili ise açıklama yapılmadı.
"AYLARDIR TELEFONLARIMIZI AÇMAYAN SOFUOĞLU'NA BAK!"
AKP'li Sofuoğlu'nun Atakan Aslan için giriştiği bu "faaliyet"lere DEVA Partisi'nin il yönetiminden tepki geldi. Deva Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kapankaya, Twitter hesabından Sofuoğlu için "Milletvekili olduğu şehirde, işsiz kalan işçiler ve batan etkinlik sektörü esnafı için aylardır görüşmek isteğimize ve dosya vermeye çalışmamıza rağmen telefonlarımızı açmayıp, mesajlarımıza dönüş yapmayan Kenan Sofuoğlu’na bak(!)" ifadelerini kullandı.
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