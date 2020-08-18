AKP'li Kurtulmuş'tan Biden'a 8 ay gecikmeli 'tepki'

18 Ağustos 2020 Salı, 16:16

İletişim Başkanı Fehrettin Altun’un ‘biliyorduk’ itirafında bulunduğu Biden’in Türkiye ile ilgili sözlerine ilişkin 8 ay sonra açıklamalarda bulunan bir başka isim olan Kurtulmuş, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Adam açık bir şekilde diyor ki aynı 12 Eylül darbesini yapan mantığın bir itirafı. 'Nasıl bizim çocuklar darbe yaptı' diyorlardı. Yani 'Evet' diyor, 'Biz Erdoğan'ı indireceğiz ama bunu' diyor 'Demokratik yollarla yapacağız'. Yaptığı gafı anlıyor konuşmasının içerisinde. Yani sen kimsin ya? Haddini bil, unutma sen şu anda ABD'nin yarışan adaylarından birisisin, başkanı olsan ne yazar. Bu milletin, aziz milletin en çok değer verdiği şey kendi bağımsızlığıdır ve kendi egemenliğidir. Bu ülkede milletin kimi iktidara getireceğine sadece ve sadece millet helal oylarıyla karar verir. Bir takım yan yollarla, darbelerle, darbe benzeri yollarla, algı operasyonlarıyla, 'Efendim muhalefeti, sivil toplumu, şunu ve bunu biz bir araya getirelim de iktidarı değiştirelim' demenin ne kadar büyük hüsran olduğunu daha yakın geçmişte gördük.

Gezi Parkı eylemlerinin, 17-25 Aralık'ın ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında zaten bir takım destekler yok muydu? Bu desteklere rağmen bu millet 'Ya Allah Bismillah' diyerek egemenliğine ve bağımsızlığına sonuna kadar sahip çıktı. Demokrasisine sonuna kadar sahip çıktı. Bu gerçekten anlaşılamaz bir şey. Türkiye ile ilişkiler noktasında bu kadar büyük hem de yakın dönemde bu kadar büyük tecrübeler edinmiş olan bir ülkede devlet başkanlığına soyunan bir adamın bu sözleri söylemiş olması akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır."

“SEN HADDİNİ BİL”

Joe Biden'ın Türkiye'den gelen tepkiler üzerine ders çıkarması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu sözler duyulduğu andan itibaren gösterilen bütün tepkileri son derece olumlu ve yerinde bulduğumu ifade etmek istiyorum. Çok üst perdeden herkesin bu tepkilerini sürdürmeye devam etmesi lazım ki mesele berraklığıyla ortaya çıksın. Sen haddini bil, Amerika'da siyaset yapıyorsan yap. Amerika'da kimin nerede seçileceğine biz bir şey diyor muyuz? Sen git seçimine, kazanıyorsan kazan, kazanmıyorsan kazanma ama Türkiye'nin siyasetine burnunu sokma" ifadelerini kullandı.