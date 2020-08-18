AKP'li Kurtulmuş'tan Biden'a 8 ay gecikmeli 'tepki'
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
İletişim Başkanı Fehrettin Altun’un ‘biliyorduk’ itirafında
bulunduğu Biden’in Türkiye ile ilgili sözlerine ilişkin 8 ay sonra açıklamalarda
bulunan bir başka isim olan Kurtulmuş, konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Adam açık bir şekilde diyor ki aynı 12 Eylül darbesini
yapan mantığın bir itirafı. 'Nasıl bizim çocuklar darbe yaptı' diyorlardı. Yani
'Evet' diyor, 'Biz Erdoğan'ı indireceğiz ama bunu' diyor 'Demokratik yollarla
yapacağız'. Yaptığı gafı anlıyor konuşmasının içerisinde. Yani sen kimsin ya?
Haddini bil, unutma sen şu anda ABD'nin yarışan adaylarından birisisin, başkanı
olsan ne yazar. Bu milletin, aziz milletin en çok değer verdiği şey kendi
bağımsızlığıdır ve kendi egemenliğidir. Bu ülkede milletin kimi iktidara getireceğine
sadece ve sadece millet helal oylarıyla karar verir. Bir takım yan yollarla,
darbelerle, darbe benzeri yollarla, algı operasyonlarıyla, 'Efendim muhalefeti,
sivil toplumu, şunu ve bunu biz bir araya getirelim de iktidarı değiştirelim'
demenin ne kadar büyük hüsran olduğunu daha yakın geçmişte gördük.
Gezi Parkı eylemlerinin, 17-25 Aralık'ın ve 15 Temmuz darbe
teşebbüsünün arkasında zaten bir takım destekler yok muydu? Bu desteklere
rağmen bu millet 'Ya Allah Bismillah' diyerek egemenliğine ve bağımsızlığına
sonuna kadar sahip çıktı. Demokrasisine sonuna kadar sahip çıktı. Bu gerçekten
anlaşılamaz bir şey. Türkiye ile ilişkiler noktasında bu kadar büyük hem de
yakın dönemde bu kadar büyük tecrübeler edinmiş olan bir ülkede devlet
başkanlığına soyunan bir adamın bu sözleri söylemiş olması akıl, izan ve
siyasal ahlak dışıdır."
“SEN HADDİNİ BİL”
Joe Biden'ın Türkiye'den gelen tepkiler üzerine ders
çıkarması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu sözler duyulduğu andan
itibaren gösterilen bütün tepkileri son derece olumlu ve yerinde bulduğumu
ifade etmek istiyorum. Çok üst perdeden herkesin bu tepkilerini sürdürmeye
devam etmesi lazım ki mesele berraklığıyla ortaya çıksın. Sen haddini bil,
Amerika'da siyaset yapıyorsan yap. Amerika'da kimin nerede seçileceğine biz bir
şey diyor muyuz? Sen git seçimine, kazanıyorsan kazan, kazanmıyorsan kazanma
ama Türkiye'nin siyasetine burnunu sokma" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!