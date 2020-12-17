AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde baskı ve sömürü

17 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Atlayacağını söyleyen CV, “Biz işçiyiz, hayvan değiliz. Selahattin başkan bizi sömürdüğün yeter” diyerek isyan etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, C. V.’nin dalgınlığından yararlanarak yakalayıp gözaltına aldı.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, C.V’nin intihar girişimi ile belediyede son iki ayda, üçüncü olayın yaşandığını belirtti. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen belediye işçileri ise şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle maaşlarımızda düşüş yaşandı. Ayrıca Türk-İş Sendikası’na üye iken zorla istifa ettirilip Hakİş’e geçirildik. Çalışanlara sendika değişirttikten sonra kendi kurallarını uygulamaya başladılar. Pandemi koşullarına rağmen tam zamanlı çalışırken, sigortalarımız 15 gün üzerinden yatıyor. İtiraz edenlere ise ‘çalışmak istemiyorsanız dışarıda çalışacak çok fazla insan var. Beğenmiyorsanız gidersiniz’ diyerek baskı kurup tehdit ediyorlar. Güç onlarda olunca sesimizi çıkaramıyoruz. İntihara kalkışan arkadaş da maddi anlamda zorluklar yaşıyormuş. Geçinebilse insan kendi canından vazgeçer mi? ‘Belediyenin borcu var’ denilerek maaşlarımızdan kesinti yapıyorlar. Biz sadece hakkımızı istiyoruz.”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise “Malatya belediyesinde son 2 ay içinde, 3 intihar girişimi olduğunu öğrendik. Çalışanlar geçinemiyor, açız diye isyan ediyorlar. 2004’ten beri belediyeyi AKP yönetiyor. Borçlarla belediyeyi devraldıklarını söylüyorlar. Bu borç yükü işçinin sırtına yükleniyor” ifadelerini kullandı. Kiraz, belediyeye bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin de 6 aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi.