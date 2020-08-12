AKP'li Maviş 'Okullar daha güvenli' dedi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 15:53

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılmasıyla ilgili olarak Bilim Kurulu'nun kararını işaret ederken AKP'den konuyla ilgili ilginç bir açıklama geldi.

AKP Sinop Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nazım Maviş, okulların pandemi sürecinde açılması, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, eğitim sürdürülebilmesi için bütün seçeneklerin tartışıldığını belirtirken, bütün seçeneklere hazır olunduğunu kaydetti.

"Bizim hibrit model dediğimiz, yani bazı derslerin yüz yüze, bazı derslerin uzaktan olmak kaydıyla seyreltilmiş ders ortamlarında sınıf mevcutlarının azaltıldığı, günlerin gruplara göre paylaştırıldığı, teneffüs saatlerinin çocukların birbiriyle teması açısından çok büyük karmaşa doğurmayacak şekilde koordine edildiği model üzerinde çalışmalar yapılmış durumda." diyen Maviş, "Maske, mesafe bilincini çocuklarımıza da vermek suretiyle sokak gibi kontrolsüz ortamlar yerine, okul gibi kontrollü ortamların daha güvenli olacaklarını düşünüyorum. Okul bence çocuk için sokaktan, caddeden daha az risk taşıyor." iddiasında bulundu.

Maviş, "Bu benim şahsi kanaatim. Son kararı verecek olan Milli Eğitim Bakanlığımızla, Sağlık Bakanlığımızla ve bilim kurulumuzun yapacağı çalışmalar. Çünkü, salgının seyrini onlar gözlemliyorlar. Tehlike ve tehdidin çapını onlar bizden daha iyi görüyorlar. Buna göre kararlarını vereceklerdir." ifadelerini kullandı.