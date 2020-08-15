AKP'li Mehmet Özhaseki: Kadına şiddeti İstanbul Sözleşmesi değil benim inancım engelliyor

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:18

Melikgazi Belediyesi'nce İldem Mahallesi'nde temeli atılan Eski Çınarlar Yaşam Merkezi ve Akıl Küpü Kitap Kafe'nin tanıtım toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı.

Özhaseki, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak "Sanki 'kadına şiddeti engelliyor' gibi bir mefhum var, o niye engellesin benim inancım engelliyor kadına şiddeti" dedi. Özhaseki, şunları kaydetti:

"NİKAHTA KERAMET OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

"Biz hala nikahta keramet olduğuna inanıyoruz. Evladımızın vakti geldiğinde hayırlı bir eşle evlenmesi için çaba gösteriyoruz. Durmadan tartışılan bir İstanbul Sözleşmesi var. Sanki 'kadına şiddeti engelliyor' gibi bir mefhum var, o niye engellesin benim inancım engelliyor kadına şiddeti. Bin 400 yıl önce bizim peygamberimiz kadının erkeğin üstünde erkeğin de kadının üstünde hakkı olduğunu söylüyor. Kadın hakları o zamandan beri var. Yoksa ABD'de 100 yıl önce kadınlar bir yangında yanarak öldü, diye kadınlar günü ilan edildi diye değil. 50-100 yıl önce kadına oy verme hakkı verildi diye kadın hakkı başladı diye bir şey yok ki. Ben imanımın gereği olarak merhametle davranıyorum, gözümün önüne hiç İstanbul Sözleşmesi gelmiyor. Orada birtakım tehlikelere yol açacak umdeler var, onların da kaldırılması lazım. Üçüncü cins dediğimiz, hemcinslerin evliliğine gidecek bir yolu açıyorsa bunu bir tehlike olarak görmek lazım. Yoksa biz kadına şiddeti engelleyecek her türlü yasa neyse arkasında dimdik dururuz. Bırakın öldürmeyi, kesmeyi, tokat atmayı, yan bile bakmayı yasaklayacak her türlü tedbire başvururuz."