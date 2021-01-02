AKP'li Melih Bulu, Boğaziçi'ne rektör olarak atandı, öğrenciler tepki gösterdi
AKP'li Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması, öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.AKP'de birçok görevler üstlenen ve son olarak İstanbul 1'inci Bölge'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu, açıklanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniveristesi'ne rektör yapıldı.
Söz konusu atamaya tepki gösteren öğrenciler, "Demokratik süreçleri tanımadan atanan yandaş rektörleri kabul etmiyoruz" dedi. Boğaziçi Dayanışması tarafından gösterilen tepkide şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okulumuza Melih Bulu'nun kayyum olarak atandığını öğrendik. Boğaziçi öğrencileri olarak demokratik süreçleri tanımadan atanan yandaş rektörleri kabul etmiyoruz. Melih Bulu bizim rektörümüz değildir!"
Boğaziçi öğrencileriyle dayanışma gösteren ODTÜ’lü öğrenciler de atamaya tepki gösterdi. ODTÜ Savunulmalıdır hesabından yapılan açıklamada, şunlar denildi:
“Boğaziçi üniversitesi'ne daha önce AKP'den milletvekili adayı olan Mehmet Bulu isimli kişi kayyum rektör olarak atandı. Üniversiteler bu ülkenin toplum refahı ve yarınları için bilim üretir, siz iktidarda kalın diye değil. “
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