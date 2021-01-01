AKP'nin gözde holdingine bir ayda iki elektrik enerjisi ihalesi!

01 Ocak 2021 Cuma, 19:07

Yıllardır bitirilmemiş şehir hastaneleri projeleriyle tanınan Türkerler Holding, 16 gün arayla milyonluk iki elektrik enerjisi ihalesi aldı. Kazım Türker’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Türkerler Holding’e bağlı Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-AB Başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterlik elektrik enerjisi alım ihalesini aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-AB Başkanlığı elektrik enerjisi alımı ihalesi 1 Aralık tarihinde sonuçlandı. İhaleyi 589 bin 776 TL teklif veren Türkerler Holding’e bağlı Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş' nin kazandığı açıklandı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN İHALE ALDI

Yine Kamu İhale Bülteni'ndeki bilgilere göre Türkerler Holding 16 gün sonra yeni bir elektrik enerjisi ihalesi aldı. 17 Aralık tarihinde sonuçlanan ihale 976 bin 542 TL'ye Türkerler Holding’e bağlı Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş' nin oldu.

TÜRKERLER HOLDİNG'İ NEREDEN TANIYORUZ?

AKP'nin sağlık projesi olan şehir hastaneleri yapımlarında adını sıkça duyduğumuz Türkerler Holding hastaneleri yıllarca bitirememesi ile ünlü. Gama Holding ve Türkerler Holding ortaklığı ile temeli 12 Mart 2014'te atılan İzmir şehir Hastanesi'nin yapımı hala devam etmekte. Hastanenin 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.

Yine Gama Holding ve Türkerler Holding ortaklığı ile temeli 20 Mayıs 2015'te atılan Kocaeli Şehir Hastanesi kullanıma açılmadı. 5 senedir bitmeyen hastanenin İzmir Şehir Hastanesi gibi 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor.