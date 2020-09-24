AKP'li Özhaseki: Bizde başka partilerde olduğu gibi sandalyeler havada uçuşmaz, çünkü menfaat çekişmesi yok

24 Eylül 2020 Perşembe, 13:45

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Balıkesir AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederken gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Uzmanlarla AKP'li belediyeleri ziyaret ettiklerini, şehirlerdeki projeleri incelediklerini, vatandaşlarla buluştuklarını ve bir rapor hazırlandığını belirten Özhaseki, ziyaretlerinin bir denetleme, teftiş olmadığını söylerken "Bugün Türkiye'de 1389 belediye var, bunun 796'sı AK Parti'li belediyeler. Nüfusun yüzde 56-57'sine bizler hitap, hizmet ediyoruz. AK Parti belediyeciliği adeta destanlar yazıyor. Bu da elbette yerelde seçtiğimiz başkan arkadaşların gayreti ama istişareyle, kendi içimizde dayanışmayla, birliktelikle oluyor." ifadesini kullandı.

"BUNU SÖYLEYENLERİ ALNINDAN ÖPÜN"

Kongrelerin iyi bir şekilde devam ettiğini kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bizde başka partilerde olduğu gibi sandalyeler havada uçuşmaz, kafalar, gözler kırılmaz çünkü bir menfaat çekişmesi yok. Hani hep söylenir ya 'ateşten gömlek giyiyorum' diye, bunu söyleyen arkadaşları gidin alnında öpün. Eğer bir belediye başkanı, milletvekili, il başkanı kardeşim hiçbir menfaat olmadan devam eder bu işe, bunu inanarak söylüyorsa ve bu işin peşinde koşuyorsa gerçekten ateşten gömlektir. Bizim parti olarak bir derdimiz var, bu dertle biz yaşamaya da alıştık. Bu milletin kalkınması, güçlenmesi, büyümesi, Türk milletinin derdi neyse bizim de derdimiz o."

'FETÖ' konusuna da değinen Özhaseki, FETÖ'nün "50 yıllık bir bela" olduğunu ifade ederken "FETÖ gibi şizofren bir manyağa, sapığa bağımlı hale getirip, güya İslami bir anlayış gibi sunarak, kendi evlatlarımızı zehirleyen bir yapı çıktı ortaya. Bir gecede de neredeyse 300 küsur generalimiz var, yarısının ihtilale karıştığı bir ortam, günlerce hazırlanmış bir ortam, uçaklarla, tanklarla, toplarla ihtilale kalktılar. Liderimizin öngörüsü, cesareti, dirayeti, bu milletin büyüklüğü sayesi'nde, bunu hep söylememiz lazım, bugünleri de aştık." diye konuştu.

























