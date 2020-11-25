AKP'li vekil Çamlı, 270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdırdı
TBMM'de "Yeliz" ismi ile açtığı canlı yayınla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, restore ettirdiği tarihi Vezir Çeşmesi'nin kitabesine babası Zeki Ahmed Çamlı'nın ismini eklettiği ortaya çıktı.
İstanbul'da 1748 yılında I. Mahmud tarafından inşa ettirilen ve yine bu padişahın ismiyle de anılan tarihi Vezir Çeşmesi, Fatih'teki İskenderpaşa Camii yanındaki mevcut yerinde AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tarafından restore edilmişti.
Karar'ın haberine göre, yenilenen kitabede çeşmenin kurucusu Osmanlı padişahı I. Mahmud’un isminin yanına Çamlı’nın babasının adı olan Zeki Ahmed Çamlı'nın ismi de eklendi. Kitabeye eklenen 'Sahibül hayrat merhum Zeki Ahmed Çamlı' yazısı dikkatlerden kaçmadı.
Yeni kitabenin sekizinci satırındaki farklılık dikkat çekerken, çeşmenin duvarına asılan metinde Çamlı’nın babasının adının geçtiği yer gizlendi.
Çamlı tarihi kitabeyi 2 yıl önce restore ettirmişti. Kitabenin orijinalinin nerede olduğu ise bilinmiyor.
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