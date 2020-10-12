AKP'li vekile, "parsel parsel arsa" yanıtı

12 Ekim 2020 Pazartesi, 23:03

AKP'li vekil Muş'un, "CHP'li belediyelere yönelik, "İBB Başkanı, AK Parti'nin bitirdiği işlerin açılışını yapmaktan, Ankara Belediye Başkanı borç aramaktan, İzmir Belediye Başkanı hendekteki PKK'lılara selam gönderip, destek verenleri işe almaktan başka ne yaptı? Ortada sadece Kılıçdaroğlu'nun açtığı 100 liralık bir musluk var" şeklindeki sözlerine CHP'li Torun'dan yanıt geldi. Torun, Bülent Arınç'ın Ankara'nın görevinden istifa ettirilen eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili, "FETÖ'ye parsel parsel satıldı" sözlerini hatırlattı.

Seyit Torun, "FETÖ’ye parsel parsel arsa satan, milletin malını yandaşına peşkeş çeken belediye başkanlarına alışık olan Sayın Muş’un bu siyasi ruh halini anlayışla karşılıyoruz. Kusura bakmayın bizde bunları yapacak belediye başkanı yoktur" dedi.

750 MİLYON DOLAR HEBA OLDU

Ankara'daki israfa değinen Torun, "Hangi yalana sığınırsanız sığının, bizim başkanlarımız, yoksul milletimizin 750 milyon dolarını heba ettiğiniz Ankapark gibi ucube israflarınızı yeniden vatandaşın cebine koymak, fakirleştirdiğiniz yerli üreticimize destek olmak için çalışmaya devam edecektir" dedi.





