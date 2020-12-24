AKP'liler hedef gösterdi, İzmir Mizah Festivali'ndeki söyleşi iptal edildi
Uluslararası İzmir Mizah Festivali'nde AKP'liler tarafından hedef gösterilen karikatüristler Plantu ve Michel Kichka'nın da katılacağı "Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah" başlıklı söyleşi iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bazı siyasetçilerin şoven-popülist söylemlerinin de etkisiyle estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltalamıştır" denilerek tepki gösterildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Mizah Festivali kapsamında yapılması planlanan 'Dünya karikatüründe toplumsal eleştiri ve mizah' konulu söyleşinin iptal edildi.
Festival kapsamında 24 Aralık'ta yapılacak söyleşiye İslam karşıtı çizimleri olduğu iddia edilen karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'nın katılacak olmasına İzmir’de AKP’liler tarafından tepki gösterilmişti. Plantu ve Kichka'ya karşı sosyal medyada yürütülen "#İzmirdeCharlieHebdoyaHayır" kampanyasının ardından program iptal edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, iptal kararına ilişkin "Charlie Hebdo dergisinden herhangi bir karikatürist İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ne davet edilmemiştir. Bu kapsamda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır" açıklamasınında bulundu.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Etkinliğe katılan karikatür ve mizahçılar içinden iki ismin aleyhinde bazı olumsuz açıklama ve yayınlar yapıldığı görülmektedir. Festival etkinliğindeki konuşmacılar arasında yer alan şimdi kışkırtıcı yayınlara konu edilen dünyaca ünlü iki karikatürist Kichka ve Plantu ise önceki yıllarda ülkemizi ziyaret ederek bakan ve Başbakan Yardımcısı düzeyinde kabul görmüş, üst düzey tebrik ve takdirlere mazhar olmuş isimlerdir.
24 Aralık tarihinde yayınlanması planlanan 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' başlıklı oturumlara katılan 10 karikatürist dahil hiçbir katılımcıya ücret ödenmemiştir. Festival içeriğinin çekimleri yayın tarihi öncesinde dijital ortamda tamamlanmıştır. Ancak bazı siyasetçilerin şoven-popülist söylemlerinin de etkisiyle estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltalamıştır. Festival moderatörü ve Festival Yönetmeni’nin tarafımıza yazılı yaptığı 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebi kabul edilmiştir" denildi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam karşıtı karikatüristlerin davet edildiği iddiasında bulunup, organizasyonun ilgili bölümünden vazgeçilmesini istemişti.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış
Video Haberler
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı
- İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan Ali Erbaş'a sert tepki
- İBB'den İstanbulluları sevindirecek toplu taşıma kararı
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- PACE'den Selahattin Demirtaş açıklaması
- Sifil'e destek veren 'baş imam'a Özdil'den yanıt
- Ayasofya'nın 'baş imamı'na Akman'dan sert yanıt
- Koronavirüsün ilk olarak Wuhan’da çıkmadığı ortaya çıktı
- Özdil ve Akman'la ilgili çağrıyı haklı buldu!
- Korkutan sonuç! Vaka sayısında 4 ilde 4 kata varan artış