AKP'liler hedef gösterdi, İzmir Mizah Festivali'ndeki söyleşi iptal edildi

24 Aralık 2020 Perşembe, 10:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İzmir Mizah Festivali kapsamında yapılması planlanan 'Dünya karikatüründe toplumsal eleştiri ve mizah' konulu söyleşinin iptal edildi.

Festival kapsamında 24 Aralık'ta yapılacak söyleşiye İslam karşıtı çizimleri olduğu iddia edilen karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'nın katılacak olmasına İzmir’de AKP’liler tarafından tepki gösterilmişti. Plantu ve Kichka'ya karşı sosyal medyada yürütülen "#İzmirdeCharlieHebdoyaHayır" kampanyasının ardından program iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iptal kararına ilişkin "Charlie Hebdo dergisinden herhangi bir karikatürist İzmir Uluslararası Mizah Festivali’ne davet edilmemiştir. Bu kapsamda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır" açıklamasınında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Etkinliğe katılan karikatür ve mizahçılar içinden iki ismin aleyhinde bazı olumsuz açıklama ve yayınlar yapıldığı görülmektedir. Festival etkinliğindeki konuşmacılar arasında yer alan şimdi kışkırtıcı yayınlara konu edilen dünyaca ünlü iki karikatürist Kichka ve Plantu ise önceki yıllarda ülkemizi ziyaret ederek bakan ve Başbakan Yardımcısı düzeyinde kabul görmüş, üst düzey tebrik ve takdirlere mazhar olmuş isimlerdir.

24 Aralık tarihinde yayınlanması planlanan 'Dünya Karikatüründe Toplumsal Eleştiri ve Mizah' başlıklı oturumlara katılan 10 karikatürist dahil hiçbir katılımcıya ücret ödenmemiştir. Festival içeriğinin çekimleri yayın tarihi öncesinde dijital ortamda tamamlanmıştır. Ancak bazı siyasetçilerin şoven-popülist söylemlerinin de etkisiyle estirilmeye çalışılan hava hoşgörü ve huzur ortamını baltalamıştır. Festival moderatörü ve Festival Yönetmeni’nin tarafımıza yazılı yaptığı 24 Aralık etkinliklerini yayından çekme talebi kabul edilmiştir" denildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 'Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam karşıtı karikatüristlerin davet edildiği iddiasında bulunup, organizasyonun ilgili bölümünden vazgeçilmesini istemişti.