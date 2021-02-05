AKP'nin İBB'deki 'yolsuzluk dosyaları' Danıştay'dan da döndü!

05 Şubat 2021 Cuma, 10:29

Eski İBB Başkanı AKP’li Kadir Topbaş döneminde Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı, Ümraniye-Ataşehir- Göztepe metro hattı, Çekmeköy- Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı, Başakşehir- Kayaşehir metro hattı ve Mahmutbey- Bahçeşehir metro hattı ihale bedelleri yüksek bulunduğu için Topbaş’ın selefi AKP’li Mevlut Uysal tarafından durdurulmuştu. İhalelerin durdurulmasının ardından eski CHP'li İBB Meclisi üyesi Taner Kazanoğlu, Topbaş ve Uysal hakkında tahmini 1 milyar liralık kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verilen suç duyurusunda, Topbaş'ın ihalelerin yüksek meblağlarda yapılmasına göz yumarak "Görevi kötüye kullanma" ve "İhaleye fesat karıştırma" suçlarını işlediği; Uysal'ın ise yapı işine başlanmasına karşılık ihaleleri iptal etmeyerek kamuyu yeniden zarara uğrattığı ileri sürüldü.

DANIŞTAY: KAMU HİZMETİNDE AKSAMA GÖRÜLMEDİ

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi, fakat Bakanlık izin verilmedi. Kazanoğlu, Bakanlığın soruşturma izni vermemesi üzerine bakanlığın bu kararını Danıştay’a taşıdı. Danıştay Birinci Dairesi, Bakanlığın kararına yapılan itirazın reddine oybirliği ile karar verirken, ret gerekçesini şu şekilde oluşturdu:

“Dosyanın incelenmesinden, söz konusu ihalelerin yüksek yaklaşık maliyetler hesaplanarak, mevzuata aykırı gerçekleştirildiği yönündeki eylemle ilgili olarak, anılan ihalelerin iptali istemiyle idari yargı mercilerinde dava açılabileceği, diğer taraftan söz konusu ihalelerin iptal edildiği yönünde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca basın açıklaması yapıldığı ileri sürülmüşse de, ihalelerin iptal edilmediği ve yapılan ihale sözleşmeleri doğrultusunda metro hatlarının yapımına devam edildiği, bu durumda kamu hizmetlerinin gördürülmesinde bir aksama yaşanmadığı anlaşılmıştır.”

'İÇİŞLERİ 40 SORUŞTURMA DOSYASINA EL KOYDU'

Taner Kazanoğlu, kamu zararı ve süreçle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, CHP’li Başkan Ekrem İmamoğlu’nun bu olayla ilgili iç soruşturma yürüttüğünü, ancak İçişleri Bakanlığı’nın el koyduğu İBB’nin 40 soruşturma dosyası arasında metro ihalelerinin de yer aldığını söyledi. Kazanoğlu, “Bizim artık yapacak hukuki yolumuz kalmadı. Yapacağımız Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal’ı İstanbul halkına şikayet etmek. Bu iki arkadaş İstanbul halkının parasını liyakatsiz biçimde yöneterek, İstanbul halkının parasını çarçur etmiştir” dedi.



