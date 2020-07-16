AKP'nin mini torba paketine muhalefetten tepki: Emekçilerin fonu ile patronlar kurtulacak!

16 Temmuz 2020 Perşembe, 17:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu geniş kapsamlı İstihdam Kalkanı Paketi, gelecek döneme bırakıldı. AKP’li 4 milletvekilinin imzasıyla, 8 maddeden oluşan mini torba paket, önceki gün TBMM’ye sunuldu. Torba teklifte; tek taraflı ücretsiz izin uygulamasının 1 Temmuz 2021’e kadar uzatılması, işyerinde kısa çalışma uygulamasından normal çalışmaya dönüldüğünde belirli bir süreliğine sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması yer aldı. Teklifin görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Lütfi Elvan başkanlığında bugün toplandı.

"MERKEZ BANKASI'NIN DENETİMİ YAPILSIN" ÇAĞRISI

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usul yönünden tartışma başlattı ve teklifte sivil toplum kuruluşlarının desteğinin gelmediğini belirtti. Kuşoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile torba kanun gelmeyecekti ama çok daha kötü oldu. Merkez Bankası’nı bu dönem hala denetime almadık. Bize hala bilgi vermediler. TÜİK, Sayıştay ve SGK’nin gelmesi gerekiyordu. SGK neden tek bir bilgi vermiyor?” diye sordu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Önümüze gelen torba yasa belli ki saraydan gelmiş, Milletin temel dertlerine derman olan bir yasa yok. Teklifi iki gün önce gördük ancak sivil toplum kuruluşları ve sendika ile dün görüşmeler yaptık. Onlar da kendi komisyonlarını toplayamadılar. Bu zamanı vermeniz gerekirdi. Merkez Bankası’na çağrı yapın ve Meclis kapanmadan oturum yapılması gerekir” dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber kanun yapma niteliğinin düştüğüne vurgu yaptı.

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası’na yazı yazıldığını ve görüşmelerin kısa sürede gerçekleşeceğini duyurdu, sivil toplum kuruluşlarından da mümkün olduğunca görüş alındığını söyledi.

İSTİHDAM VERİLERİ TARTIŞMA YARATTI

Kuşoğlu, teklif maddelerinin daha önce görüşüldüğünü, tekrar tekrar aynı konulardaki eksikliklerin gündeme geldiği eleştirisi yaptı. Maddeleri tek tek sayıp aynı konularda yapılan düzenlemeleri anımsatan Kuşoğlu, “Bu nasıl bir siyasi iradedir? Nasıl devlet kurumudur? Nasıl bir çalışma şeklidir? Bu nasıl sistemdir” sorularını sordu. TÜİK verilerinin tutarsız olduğunu işaret eden Kuşoğlu, “4 milyon insan kayıp mı” sorusunu da ekledi.

Paylan da “Sarayın vesayeti altında ve sarayın fermanlarını getiriyor. Memlekette bu krizden önce 8 milyon işsiz vardı, şimdi en azından 10 milyon işsiz var. Bu 10 milyon işsize dair düzenleme yok. Esnaf çok büyük sıkıntı içinde. Gelir desteği verilmedi, borç kapısı gösterildi. Çiftçimiz işini bırakamıyor, gençlerimiz borçlu, borçlarını ödeyeyemiyorlar. Bunlarla ilgili teklif yok. Milletin temsilcileri burada olsaydı, teklifte bunlar olurdu. Mesela yalnızca Soma ile ilgili değil tüm iş cinayetleriyle, işçilerin haklarıyla ilgili düzenleme yaparlardı” dedi. TÜİK tarafından açıklanan verileri eleştiren Paylan, “‘Patronlara destek vermesi gerekiyor, piyasa ayakta kalsın, patronları iyi hissettirmeliyim.’ Bununla ilgili kaynak da işsizlik fonu. Bu fon işsizler için kurulmuş bir fon. Fonu patronları teşvik etmek için kullanıyorsunuz. 83 milyonluk Almanya’da 44 milyon insan çalışıyor. Bizim de 83 milyon nüfusumuz var iş sayısı 25 milyona düştü. 5 yıldır aynı yöntem kullanılıyor. Bir doktora gideriz, bir ilaç verir. O ilaç işe yaramazsa ya doktoru ya ilacı değiştiririz. Biz doktoru değiştiremedik aynı ilacı veriyorsun. Aynı yöntemi kullanıp farklı sonucu beklemek ahmakların işidir. Biz ahmak olmayalım. Tercihlerimizi değiştirelim. Bakan Albayrak ‘iki buçuk milyon istihdam yaratacağız’ demişti, dört milyon istihdam düştü” diye konuştu.

Tatlıoğlu, maddeler üzerinden yaptığı değerlendirmede, kayıtlı çalışan sayısının 20 milyonun altına düştüğünü aktararak, “Bu istihdam politikası ile alakalı değil. ‘Kısa çalışmadan normale dönen firmalarda, işsizlik fonundan SGK primlerini karşılayacağız.’ Bunu işsizlik fonundan yapmayın. Bunun işsizlik fonu ile ilgisi yok. Fonu bu şekilde erittiğinizde, devlete güveni kimse bulamayacak” diye işsizlik fonunun kullanılmaması çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, “İşsizlik fonu her sıkıştığımızda başvurduğumuz bir fon olmamalı” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Getirdiğiniz paketin kendisi mini ama dev gibi hak gaspı var. Tek taraflı olarak ücretli izin süresinde bir yıl uzatılması ne demek? Dilediğin gibi işçiyi çıkar, tek kuruş ödeme. Yani işverenlere ballı bir pakettir bunun adı” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise "İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı işverene kaynak aktarmak değildir. Ücretsiz izin uygulaması da kesinlikle verilmemelidir. Hükümet, işvereni koruma politikasından vazgeçmelidir. İşçiye yeni yükler getiren maddelerin geri çekilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Komisyonda, teklifin geneli üzerindeki müzakereler tamamlanarak, maddelerin görüşmelerine geçildi.