AKP'ye 'Sonunuz olur' diyen yazar Yusuf Kaplan'a cemaatten destek

04 Ağustos 2020 Salı, 11:59

Yeni Şafak yazarlarından Yusuf Kaplan, dün kaleme aldığı köşe yazısında İstanbul Sözleşmesi üzerinden AKP'yi uyarmış ve sözleşmeyi iptal etmemeleri halinde kendi sonlarını hazırlamış olacaklarını söylemişti.

AKP'yi tehdit ettiği yorumlarına da yol açan bu yazısı nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve "Benim yazımdan Erdoğan'a tehdit çıkaran ya salaktır ya da asalak!" diyerek iktidarın yanında olduğunu göstermenin telaşına düşen Kaplan'ın imdadına İsmailağa Cemaati yetişti.

İktidarı sözkonusu sözleşmeyi kaldırması için sık sık çağrı yaptığı bilinen dinci yapılanmalardan biri olan cemaatin "fıkıh" heyetinden Abdulhamit Turkeri, Kaplan'ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:



"Birilerine yaranacağız,göze gireceğiz diye Yusuf kaplan hoca gibi kıymetli insanlar linç ediliyor.

Hem de “tehdit etti” gibi ifadelerle fitne çıkararak.

Yalakalığı bırakın.

En azınan korkmadan doğruyu söyleyenlere iftira atmayın..."



