AKP'yi ve Erdoğan'ı eleştiren yurttaşın tutuklanması Meclis gündeminde

11 Kasım 2020 Çarşamba, 19:33

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Antalya’da verdiği sokak röportajında ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştirdiği için önce ev hapsine alınan, daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen İsmail Demirbaş’ın durumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’ye yönelik eleştirilerin soruşturma ve davalarla sonuçlandığına dikkat çeken Kaçmaz, Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu noktalara dikkat çekti:

“Özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanı ve iktidarı eleştiren herkes dava ve soruşturmalara maruz kalmaktadır. Sadece Cumhurbaşkanını eleştirdikleri için 100 binin üzerinde soruşturma ve 30 binin üzerinde kişiye dava açılmıştır.”

İKİNCİ ELEŞTİRİ SONRASI TUTUKLAMA

Hüseyin Kaçmaz, İsmail Demirbaş’ın yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

“Yurttaşların her türlü eleştiri ve konuşmalarının hakaret kapsamına alındığı bu dönemde Antalya’da sokak röportajı sırasında ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş adlı yurttaş da önce ev hapsine daha sonra ise tutuklanarak cezaevine konulmuştur.

“49 yaşındaki İsmail Demirbaş bir sokak röportajı sırasından ekonomi ve iktidarı eleştirince 24 Ekim’de evi basılmış ve gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemleri sonrasında ev hapsi kararı verilen yurttaş ikinci bir sokak röportajı sırasında tekrar iktidarı eleştirince gözaltına alınarak tutuklanmıştır.

“Anayasa’nın 26. maddesine göre herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

“Anayasa’nın ilgili maddesi bu şekilde iken sırf iktidarın politikalarını eleştirdikleri için insanların haklarında davaların açılması ve tutuklanmaları Anayasa’nın ilgili maddesinin ihlal edildiğinin göstergesidir.”

“AKP’Yİ ELEŞTİRMEK SUÇ MU?”

HDP Şırnak Milletvekili Kaçmaz, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltti:

Antalya’da İsmail Demirbaş adlı yurttaş sadece iktidarın politikalarını eleştirdiği için mi tutuklanmıştır?

AKP’nin politikalarını ve ekonominin gidişatını eleştirmek suç mudur?

Anayasa’nın ilgili maddesi açık iken İsmail Demirbaş’ın tutuklanması söz konusu maddenin ihlali değil midir?

18 yıllık AKP Hükümetleri döneminde ekonominin kötü gidişatı eleştirisi Hükümete değilse kime/hangi kuruma yapılmalıdır?

Sadece hükümetin politikalarını eleştirdiği için tutuklanan Abdullah Demirbaş adlı yurttaşın serbest bırakılması için bir girişimde bulunulacak mıdır?

Son 18 yıl içerisinde AKP ve politikalarını eleştirdiği için haklarında dava açılan/tutuklanan kaç kişi vardır?

CHP'DEN DE TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'da konuya ilişkin sosyal medyadan tepki gösterdi.

Başarır şunları söyledi:

"Antalya'da bir sokak röportajında iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adaletten, hukuktan, insan haklarından uzak ülkemiz, neyse ki bir “kabile devleti” değil! Gerçekten de artık “at izi it izine karıştı!"