Akşener'den Erdoğan'a yanıt

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında kendisini hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Akşener, "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirlmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz" dedi.

İşte biz, tam olarak da bu nedenle,

İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz. https://t.co/j5eMzJx0kz — Meral Akşener (@meral_aksener) May 26, 2021

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener, İkizdere’de taşocağına karşı köylülerin mücadelesine destek verdiği sırada sözlü saldırıya uğramıştı.





Akşener bugünkü grup toplantısında, "Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmaya cüret etmelerini kabul etmem. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim. Bana oradan hiç zarar gelmez" demişti.

Öte yandan Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında Akşener'i hedef almıştı. Erdoğan, "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler. Dua et ki fazla ileri gitmediler" ifadelerini kullanmıştı.