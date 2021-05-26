Akşener'den Erdoğan'a yanıt
Meral Akşener, grup toplantısında kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında kendisini hedef alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Akşener, "İşte biz, tam olarak da bu nedenle, İYİleştirlmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz" dedi.
İşte biz, tam olarak da bu nedenle,— Meral Akşener (@meral_aksener) May 26, 2021
İYİleştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem diyoruz. https://t.co/j5eMzJx0kz
NE OLMUŞTU?
Meral Akşener, İkizdere’de taşocağına karşı köylülerin mücadelesine destek verdiği sırada sözlü saldırıya uğramıştı.
Akşener bugünkü grup toplantısında, "Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmaya cüret etmelerini kabul etmem. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim. Bana oradan hiç zarar gelmez" demişti.
Öte yandan Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında Akşener'i hedef almıştı. Erdoğan, "Rize'deki ders birinci, daha neler olacak neler. Dua et ki fazla ileri gitmediler" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Baskın anı kamerada! Polisler yalıya böyle girdi
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'Taksim çocuğu' yanıtı
- 2 yaşındaki minik Eren'in acı ölümü
- İstanbul'da korkunç an! Ölümden kıl payı kurtuldu
- Başkent'te doktora bıçaklı saldırı
- Nesli tehlike altında, Sivas’ta görüldü
- Kanadalı paraşütçüye, çiftçinin sözleri güldürdü
- Entübe edilen kadının bebeğiyle ilk buluşması
- Gezi Parkı'nda gasp dehşeti!
- Esenyurt’ta skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan'dan hodri meydan
- Akşener'den Erdoğan'a 'Daha neler olacak neler' yanıtı
- MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması
- Leyla Aydemir davasında şoke eden ses kaydı
- 'EDHO' dizisini bıraktı, Harvard'tan mezun oldu
- Haberim yoktu diyen Çalışkan'a yanıt
- Ambulans alev alev yandı
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?
- Fikri Sağlar'dan Peker'e çağrı
- Boynukalın bu kez Taksim'deki cami ile ortaya çıktı