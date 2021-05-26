Erdoğan'ın Akşener hakkındaki sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:01

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'de saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın bu yöndeki açıklaması muhalefet kanadından sert tepkilerle karşılanırken bir mesaj da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. "Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış" diyen Kılıçdaroğlu, "Mafya ağzı ile 'bunlar daha iyi günler' demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı!" çağrısı yaptı.