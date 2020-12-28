Akşener'den 'Sahaya inin' talimatı

28 Aralık 2020 Pazartesi, 11:21

Başkanlık Divanında yer alan isimlerden sadece seçim bölgelerinde değil diğer illerde de milletle bir araya gelmelerini talep eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, özellikle partinin milletvekili bulunmayan illere giderek milletin sorunlarını dinlemelerini istedi.

Salgın koşulları dikkate alınarak ocak ayından itibaren planlanacak gezilerde öncelik milletvekili bulunmayan illere verilecek. Başkanlık Divanı üyeleri, başta esnaf ve çiftçi olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle görüşmeler yapacak, öne çıkan sıkıntıları tespit edecek. Bu gezilerden çıkan sonuçlar, İYİ Parti tarafından vatandaşların sorunlarının çözümüne dönük oluşturulacak politikalara yansıtılacak.

YeniÇağ'da yer alan habere göre, Akşener, 10-12'şer kişilik gruplar halinde bir araya geldiği il başkanlarıyla kentlerin ekonomik ve sosyal sorunlarını istişare ediyor.Teşkilatlardan esnafla sürekli temas halinde olmaları ve esnafın sorunlarını dinlemelerini isteyen Akşener, belediyelerin çalışmaları hakkında da bilgi alıyor. Akşener, toplantılarda partinin daha geniş kitlelere ulaşması için üyelik konusunda yapılması gereken faaliyetler üzerinde de duruyor.Değişik bölge ve illerden bir araya gelen gruplar, sorunların yanında çözüm önerilerini de sunuyor. Teşkilatların çalışmalarının da ele alındığı toplantılarda Akşener, il başkanlarından vatandaşın memnun olacağı, taleplerinin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmalarını istiyor. Şu ana kadar yapılan toplantılarda öne çıkan sorunların başında, çiftçinin tarımsal kredi borçlarıyla ilgili sıkıntılarının geldiği belirtiliyor. Çalışmanın sonuçları, İYİ Parti tarafından vatandaşların sorunlarının çözümüne dönük oluşturulacak politikalara yansıtılacak. Akşener'in il başkanlarıyla gruplar halinde görüşmeleri gelecek hafta da devam edecek.



