Akşener'den YEP yorumu: Yazık oldu milletimizin hayallerine...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün açıkladığı yeni ekonomi programını değerlendirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maliye Bakanı Albayrak'ın bugün açıkladığı yeni ekonomi programını değerlendirdi.
AKP'nin 2023 hedefleriyle bugün açıklanan hedefleri karşılaştıran Akşener aradaki uçuruma dikkat çeken bir tablo paylaştı..
Akşener, "Ak Parti 2011 yılından beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimizden oy aldı.
Bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programıyla 2023 hedeflerinin “çöp” olduğunu itiraf etti.
Yazık oldu milletimizin hayallerine..." ifadelerini kullandı.
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