Akşener'i şaşkına çeviren veresiye defteri

04 Mart 2021 Perşembe, 17:47

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Eskişehir'de ikinci adresi Sivrihisar ilçesi oldu. Esnafın ve çiftçinin sorunlarını dinledi. Bir çiftçi, "Şimdi sabah oldu mu önceden işe giderken içimizde heyecan vardı, şimdi sabah olmasın diye bakıyoruz" sözleriyle sitem etti.

Akşener, Eskişehir'de hem esnafın hem çiftçinin sorunlarını dinledi. Esnaf, borçla aldığı ürünü satamayıp parasını ödemekten, çiftçi ise ithal yemden şikayet etti. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bir araya geldi.

Akşener ile esnaf arasında yaşanan diyaloglar şöyle:

"SATMADIĞIMIZ ÜRÜNLERİN BORCUNU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Esnaf: Son zamanlarda bir hafta iş yapıyoruz veya yapmıyoruz. Geri kalan zaman da bizim işlerimiz o kadar kesik oluyor ki.

Akşener: Ne kadar mal vardır burada.

Esnaf: 150 bin TL civarında.

Akşener: Siz bunları vadeli alıyorsunuz?

Esnaf: Şu an satmadığımız ürünlerin borcunu ödemeye çalışıyoruz.

"GÜNDEN GÜNE ZARARINA İŞLETMECİLİK YAPIYORUZ"

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İşlerimiz çok bozuk başkanım.

Akşener: Öyle mi? Siftah yaptınız mı bugün?

Esnaf: Biraz sucuk sattık.

Akşener: Sucuk sattınız sadece yani et alan olmadı.

Esnaf: Günden güne zararına işletmecilik yapıyoruz.

“VERESİYE DEFTERİNDE İLAÇ”

Akşener: İşler nasıl?

Eczacı: Hasta katılım payları çok yükseldiği için hasta bunu ödemekte güçlük çekiyor. Reçetenin hemen hemen yarısını ödemek mecburiyetinde kalıyor, ödeyemiyor.

Akşener: Çok veresiye yazdırıyor deniliyor öyle mi?

Eczacı: Dolu yani, 50 binin üstündedir muhakkak.

Akşener: Duydunuz mu vay be.

"YEMİ KARŞILAYAMAZ OLDUK"

Çiftçi: Ben çiftçiyim. Dışarıdan ithal et, ithal et yemi karşılayamaz olduk.

Akşener: Herkesin göz dolu.

Çiftçi: Ama böyle bir şey olmaz. Çok zor durumlardayız. Hep ithal ithal arpa buğday saman. Şimdi sabah oldu mu, önceden işe giderken içimizde heyecan vardı, şimdi sabah olmasın diye bakıyoruz.

"KÖYLER DAĞILDI, GENÇLER GİTTİ"

Çiftçi: Bilmiyorum daha ne kadar dayanır köylü.

Akşener: Kaç dönüm ekiyorsunuz?

Çiftçi: 200 dönüm.

Akşener: Sizi geçindiriyor mu?

Çiftçi: Yok borçlu çıkıyoruz. Daha harmandan da bir köylü dememiştir 'Borcumu sıfırladım' diye. Borçluyum. Köyler dağıldı, gençler gitti.

"ÇİTFÇİYE SORMA VER PARASI"

Çiftçi: Memleket genelinde seksen tane sulama birliği var. Şu anda seksen tane sulama birliği memleketi haraca kesmiş durumda. Bunlara kayyum atanmadan önce, bizim burada normal seçimle getirdiğimiz sulama birliği başkanları dönüm başına bir iki lira para alırken kayyum geldikten sonra geçen sene 15 lira. Bu sene kendi imkanlarımızla kazdığımız kuyulardan maalesef 50 bin lira gibi 'sorma ver parası' var.

Akşener: Sorma ver, evet.