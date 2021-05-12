Alanya’da yakalanan ABD'li tarihi eser kaçakçısı tutuklandı
Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda yakalanan tarihi eser kaçakçısı şüphelisi ABD vatandaşı, adli makamlarca tutuklandı.
Tarihi eser kaçakçılığından aranan ABD vatandaşı Kinze David B.’nin (46) Güller Pınarı Mahallesi Altın Sokak’taki bir apart otelde kaldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti.
Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Antik Yunan Dönemi’ne ait çeşitli ebatlarda 20 sikke, üzerinde o dönemin işlemeleri bulunan 2 yüzük ve 23 adet çeşitli eserler ele geçirirken, Kinze David B.’yi gözaltına aldı.
Ele geçen eserler incelenmesi için Alanya Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 2863 SKM suçundan adliyeye sevk edilen Kinze David B. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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