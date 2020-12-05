Alanyaspor'u Gençler durdurdu!

Gençlerbirliği: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1

AA
05 Aralık 2020 Cumartesi, 14:30
Alanyaspor'u Gençler durdurdu!
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Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Soner Dikmen, Sio, Stancu

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Ahmet Gülay, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Bakasetas, Mustafa Pektemek, Babacar

Gol: Dk. 41 Berat Ayberk Özdemir, 75 Candeas  (Gençlerbirliği), Dk 90 Bakasetas (pe)

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'le devirdi.

9. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta yerden direk dibine giden topa iyi uzanan kaleci Nordfeldt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağdan Johansson'un ortasında arka direkte boşta kalan Candeias'ın gelişine vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Marafona gole izin vermedi.

40. dakikada Soner Dikmen'in sağ kanattan ortasında ön direkte Arda Kızıldağ'ın dokunduğu top üstten dışarı gitti.

41. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın pasında topu ceza yayının solunda kontrol eden Berat Ayberk Özdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. yarıda 75. dakikada Candeas skoru 2-0 yaptı.

83. dakikada Bakasetas penaltıdan farkı 1'e indirdi.

90 artı 4'te Caulker'in kazandırdığı penaltıyı Bakasetas kaçırdı ve maç 2-1 bitti.


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