Alaşehir Üzüm Festivali'nde en güzel üzüm seçildi

04 Eylül 2021 Cumartesi, 14:02

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde başlayan Alaşehir Üzüm Festivali "En güzel Üzüm" yarışmasıyla devam etti. Çiftçiler tarafından yetiştirilerek jüri üyelerine sunulan üzümler renk, tat, tane standardı, temizlik ve hastalık kriterleri üzerinden değerlendirildi.

37 üzüm üreticisinin katıldığı yarışmada ilk üçe giren yarışmacılar ödüllendirildi. Öte yandan, yarışmaya katılan çiftçilere ise gübre desteği sağlandı.

Yarışmanın ardından konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Katılan çiftçilerimizin hepsini tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden güzel üzümlerimiz. Biz Sultaniye üzümün içinde doğduk. Bu bağlar bize atalarımızdan, dedelerimizden kaldı. Hepimiz toprağı seven insanlarız. Toprağın içine girdiğim zaman inanın bir avuç yerden alıp yiyesim geliyor. Bu üzümler salkım yapısıyla, rengiyle her biri birbirinden güzel. Ben bunları yetiştirirken verdiğiniz emekleri bilen bir bireyim. Topraklarınızın verimini, emeklerinizin değerini bilen biriyim. Verdiğiniz bütün emekler için sizlere teşekkür ediyorum. İddia ediyorum Alaşehir'de yetişen bu üzüm başka yerlerde varsa, ben de bu işi bilmiyorum. Alaşehir Sultaniye üzümün başkentidir. Kimse sahip çıkmaya çalışmasın" dedi.