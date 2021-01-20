Alaşehir'de pazarlardan toplanan sebzeler yaban hayvanları için doğaya bırakıldı
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde semt pazarlarından arta kalan sebze ve meyveler Alaşehir Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplanarak kırsal alandaki yaban hayvanlarına yiyecek olarak bırakıldı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kış şartları dolayısıyla yem bulma güçlüğü çeken yaban hayvanları unutulmadı. Alaşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri tarafından semt pazarlarından arta kalan sebze ve meyveler akşam saatlerinde pazarın kaldırılması sonrası toplanarak istiflendi. Toplanan pazar artıkları daha sonra kış şartları nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için ilçenin kırsal bölgelerine dağıtıldı. Yapılan çalışma sayesinde hem pazar artıkları değerlendirildi hem de yaban hayvanlarının yem bulma sorunu ortadan kaldırıldı.
Havaların soğuk gitmesi nedeniyle ilçenin yüksek kesimlerinde kar olduğunu söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Havaların soğuk gitmesi ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı yüzünden aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban dostlarımıza zaten belediye olarak, yiyecek ve su bırakıyoruz. Temizlik işçilerimiz de her hafta salı günleri kapalı pazar yerimizde kurulan semt pazarında pazarcı esnafının bıraktığı sebze, meyve ve et gibi artık maddeleri ayrı toplayarak, yaban hayvanlarımızın beslenme ihtiyacını karşılamak istedik. Bu amaçla toplanan artık yiyecekleri kırsal kesimde bulunan ormanlık alanlarda değişik noktalara bıraktık. Amacımız yaban dostlarımızın soğuk ve karlı havalarda beslenmelerini sağlamak" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Kredi borcu olanlara uyarı
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- 'Bir sanat insanı kalkıp, bu paraları sormuyor'
- Kritik birime sahte turnike
Video Haberler
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
- AKP'li Belediye Başkan'ından cinsiyetçi açıklamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce yanıtı
- Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
- Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan!
- Hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu
- Nükleer santralindeki patlama anı kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Kredi borcu olanlara uyarı
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- 'Bir sanat insanı kalkıp, bu paraları sormuyor'
- Kritik birime sahte turnike