Albayrak söylentisinin etkisi: Türk lirası negatif ayrışıyor

25 Şubat 2021 Perşembe, 09:50

Rezerv tartışmaları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler piyasada baskı oluşturmuş durumda. Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde, ekonomi yönetiminde kasım ayında yaşanan değişim öncesi iki senede yaşanan 128 milyar dolarlık kayıpla başlayan tartışmalar kısa sürede yerini kabine revizyonuna ilişkin tartışmalara bıraktı.

Reuters'ta dün yayımlanan bir haberde de, AKP kaynakları görevlendirmenin gündemde olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararında temkinli olacağını, eğer atayacaksa da Albayrak'ın ekonomi dışında görev alabileceğini söylüyorlar.

“AYAKLARI YERE BASMIYOR”

Ancak bazı AKP kaynakları ise, "böyle bir beklentinin ayakları yere basmıyor" söylemiyle süreci reddediyor.

Piyasadaki ana endişe Kasım'dan beri uygulanan TL'de yüzde 20 değer kazancı ve yabancı yatırımcıların 20 milyar dolar gibi hatırı sayılır bir tutarla Türkiye piyasalarına yeniden dönüşünü getiren politikaların sürdürülebilirliği olmuş durumda.

Geçen hafta 6.9'a kadar gerileyen dolar/TL dün 7.25'e kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 7.2'nin altında başladı.

KASIM AYINDAN BU YANA...

Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL'de bu hafta itibarıyla negatif ayrışma görülüyor.

İstanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, "Dövizde çalkantının fitilini CHP'nin Albayrak'a yönelttiği suçlamalar ve AKP'nin yüksek perdeden savunması olduğunu kabul ediyoruz. Albayrak ve izlediği ekonomik politikalar cephesinden saldırmak CHP ve Millet İttifakı paydaşlarının son zamanlarda icat ettiği en akıllı siyasi hamle oldu" dedi ve ekledi:

"Dün de kulislerde Albayrak'ın Enerji veya Dışişleri Bakanlığı’na atanacağına dair duyumlar yayıldı. Erdoğan bunları yalanlayamaz, ama Albayrak kabinede görev almayacağını açıklayabilir. Bu durumda TL'de çalkantı yaratan birincil neden bertaraf olur. Aksi, halde... AKP'deki 24 Mart Büyük Kongresi'ne kadar dövizde sık şoklar yaşayabiliriz."