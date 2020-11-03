Alerjide yüksek ateş olmaz

03 Kasım 2020 Salı, 02:00

Koronavirüs ile alerjik nezle de denilen alerjik rinit karıştırılabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Emre Uzun, alerjide yüksek ateş olmayacağını, bu belirti ile Covid-19’u alerjik rinitten ayırmanın mümkün olduğunu söyledi.

Havaların soğumasıyla beraber virüslere bağlı enfeksiyonlar da daha sık görülüyor. Soğuk algınlığı, grip ve alerjik nezle bulguları birbirine benzerken; koronavirüs belirtilerinin de benzer olması hastalarda “acaba korona mıyım, alerjik mi, yoksa grip miyim” gibi soruları beraberinde getiriyor, hastaneye başvurular artabiliyor. Dr. Uzun, Covid-19 enfeksiyonu belirtileri arasında ateş, halsizlik, kas-eklem ağrısı, boğaz ağrısı, vücut ağrıları, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık gözlemlendiğini anlatarak “Şiddetli vakalarda zatürree, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor. Özellikle yaşlılarda, kanser ya da bağışıklığı baskılayan hastalıkları olanlarda, akciğer hastalıkları bulunanlarda bu tablo daha ağır seyrediyor” dedi.

AYRIMI ZOR DEĞİL

Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün soğuk algınlığına yol açan virüslerden biri olduğunu anımsatan Dr. Uzun “SARS ve MERS-CoV olarak bilinen virüsler de Covid-19 ile aynı aileye (koronavirüs ailesi) üyedir. Covid-19’un bu kadar çok korkutmasının sebebi yayılma gücünün yüksek olmasındandır. Koronavirüsün 100’ün üzerinde çeşidi bulunmaktadır. Covid-19 diğer koronavirüs çeşitlerinin aksine ciddi alt solunum yolu enfeksiyonları ile birlikte görülebilmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Alerjik nezle de denilen alerjik riniti olan kişiler alerjen madde ile karşılaştıklarında hapşırdıkları, öksürdükleri için çevresindekiler tarafından Covid-19 zannedilebildiklerine dikkat çeken Uzun, şöyle devam etti:

“Alerjik nezle de denilen alerjik rinit, olan kişiler alerjen madde ile karşılaştıklarında hapşırdıkları, öksürdükleri için çevresindekiler tarafından Covid-19 zannedilebiliyor. Alerjik rinitte su gibi burun akıntısı, burun kaşıntısı, sık hapşırık, geniz akıntısı, gözlerde-damakta-kulakta kaşınma, en sık rastlanılan şikâyetlerdir. Bunun yanında öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, koku alma bozukluğu, nefes darlığı gibi nadir problemlerde ortaya çıkabilmektedir.

Bu şikâyetlerden dolayı hastalar günlük yaşantılarında büyük problemler çekmektedir. Alerjide yüksek ateş beklenmez. Bu noktada alerjiyi koronavirüsten ayırmak mümkün olabilmektedir. Hastanın ailesinde alerji öyküsünün olması, pasif sigara dumanına maruziyet gibi durumlar risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığın teşhisinde hastanın hikâyesi ve ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesi genellikle yeterli olmaktadır. Etkene yönelik yapılan alerji testleri de teşhiste destekleyici bulgular olarak yardımcı olmaktadır.”

ALERJİ VE KORONA NASIL AYRILIR?

Koronavirüste öksürük, nefes darlığı, ateş ve boğaz ağrısı ön plandayken; alerjik nezlede sık hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı ön planda olup ateş söz konusu değildir. Ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı alerjik hastalıkların ayrımında yol gösterici olabilir.