Alev Coşkun emekli amirallerin imzaladığı bildiriyi değerlendirdi: AKP'nin mağduriyete ihtiyacı var
Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Türkiye'nin gündemine oturan emekli amirallerin Montrö vurgulu bildirisini yorumladı. Coşkun, "Türkiye siyaseti kırılgan, yaşanan gelişme de bunu gösterdi. AKP mağduriyet yaratmak istiyor" dedi
Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasından dolayı endişe duyduklarını belirttikleri bir bildiriye imza atan 104 emekli amirale yönelik iktidar kanadının yöneltiği tepkiler ve 'darbe' iması Türkiye gündemine oturdu.
AKP'liler art arda yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla emekli amiralleri hedef aldı.
Muhalefet kanadından birçok siyasetçi ise emekli amirallerin paylaştığı bildiriden darbe çıkarımı yapmanın Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmeye yönelik çaba olduğunu söyledi.
Emekli amirallerin Montrö'nün önemine değinip imza attığı bildiriyle ilgili olarak görüşlerini paylaşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun da AKP'nin bir mağduriyete ihtiyacı olduğunu belirtti.
Alev Coşkun şunları söyledi: Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan pazar yazımda şu andaki siyasal yaşamımızın çok kırılgan olduğunu belirtmiştim. Bu yaşadığımız olay değerlendirmemin doğruluğunu gösteriyor. AKP'nin şiddetle bir mağduriyete ihtiyacı var. Bu bildiriyi bu mağduriyet bağlamında kullanmak istiyorlar.
Alev Coşkun'un 04 Nisan 2021 tarihli Siyasi Kırılganlık başlıklı yazısı
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