Alevi köyüne ayrımcılık
Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Alevi yurttaşların yaşadığı Güzelyayla köyünün yolu, 20 yıldır asfaltlanmayı beklerken yanı başında Sünni yurttaşların yaşadığı köylerin yollarının defalarca asfaltlanması, ayrımcılık iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Güzelyayla muhtarı Yavuz Türk, “Biz yıllardır bu sıkıntıyı çekiyoruz, bir türlü bizim köyün yolu yapılmıyor. Çevredeki diğer köylere üçüncü asfalt yapıldı. O köylerin virajlarına ayna bile taktılar. Yetkililer programa alındı, yapacağız ancak ‘ödenek yok’ diyorlar. Ne hikmetse bizim köy için bir türlü ödenek çıkmıyor. Yeşilkaya köyü halı saha istedi ve en kısa sürede il özel idaresi köye halı saha yaptı. Çevre köylerin göletleri, yayla yolları bile yapılmış. Beş buçuk kilometrelik yolumuzun yapılıp asfaltlanmasını istiyoruz” dedi.
Güzelyayla Köyü Dernek Başkanı Durmuş Yılmaz da köylerinin iktidar partisine oy vermediği için cezalandırıldığını savunarak “Tek hizmet gitmeyen köy, bizim köy. İktidar kim olursa olsun bu ülkede yaşayan tüm vatandaşlara eşit hizmet verilmeli. Çevredeki diğer köylere hizmet yapılıp da bizim köye yıllardır hizmet götürülmüyorsa bu ayrımın somut kanıtıdır” dedi.
Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Muharrem Erkan, Alevilere yönelik ayrımcılığın her alanda sürdüğüne belirterek “Aynı devletin yurttaşıysak, kanunlar önünde eşitsek bu ayrımcılık niçin yaşanıyor” diye sordu.
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