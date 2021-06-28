Alex de Souza, Sao Paulo'da ilk kez sahaya çıktı

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine başladığı Sao Paulo U20 takımındaki ilk maçında galibiyetle tanıştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 10:59
Alex de Souza, Sao Paulo'da ilk kez sahaya çıktı
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Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine başladığı Sao Paulo U20 takımında ilk lig maçına çıktı. Alex de Souza'nın çalıştırdığı Sao Paulo, U20 Ligi'nin ilk hafta maçında Atletico Paranaense'yi 1-0 mağlup etti. 

Sao Paulo'nun golünü, maçın 41. dakikasında Marquinhos attı.

Alex de Souza, 2004 ve 2012 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe'de kaptanlığa kadar yükselmiş ve 2014 yılında futbolu bırakmıştı.


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