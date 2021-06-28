İkinci kez başkanlığa seçilen Ali Koç, Fenerbahçe’nin yeni yol haritasını açıklayacak

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Fenerbahçe’de büyük gün bugün. Sarı-Lacivertli kulübün başkanlığına ikinci kez seçilen Ali Koç, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü kamuoyuna açıklayacak.

3 önemli teknik adam arasında kalan Koç ile yönetim kurulu, son kararını verdi ve takıma en uygun gördükleri ismi belirledi. Çok sayıda hocanın ismi bu süreçte gündeme geldi ancak yeni teknik direktörün kim olduğu konusunda bilgi sızmadı. Alman ve Portekiz ekolünden bir hoca, bu hafta resmen mesaiye başlayacak. Devamında transfer çalışmaları hızlanacak.

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Geride kalan 3 sezonda futbolda hayal kırıklığı yaşayan Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç, taraftarlara şampiyonluk sözü verdi. Koç her fırsatta yaptıkları hatalardan ders aldıklarını ifade ediyor. Yönetim kurulunda da farklı isimlere yer vermeyi tercih eden Koç, teknik direktörü açıkladıktan sonra sportif direktörün kim olacağına karar verecek.

NOKTA ATIŞI TRANSFER

Geçen sezon transfer şampiyonu olan ve 21 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, bu yıl daha temkinli ilerleyecek. Yeni hocanın raporu doğrultusunda acil ihtiyaç olan bölgelere nokta atışı transferler yapılacak. Koç ile ekibi, geçen sezon kurulan kadronun üzerine fark yaratabilecek 3 ya da 4 önemli ismi takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda bazı girişimlerde bulunuldu, düşünülen futbolcularla temasa geçildi. Ancak henüz imzalar atılmadı. Yeni teknik adamın görüşleri çerçevesinde hareket edilecek. Stoper ve forvete en doğru isimlerin kadroya katılması planlanıyor. Amaç fazla geç kalmadan yeni transferleri takıma katmak. Göreve başlayacak hoca, takımda düşünmediği isimlerin raporunu sunduktan sonra bu oyuncularla yolların ayrılması için de yönetim yoğun bir çalışmanın içine girecek.

TAKIM RUHU GERİ GELECEK

Başkan Ali Koç, geçen sezon kaçan şampiyonluğun ardından yeni dönemde Samandıra’daki aile ortamı ve takım ruhu konularının üzerine bir hayli eğilecek. Başarı için takımdaki sinerjinin önemine vurgu yapan Koç, tesislerdeki herkesin kendisini ailenin parçası gibi hissedip yekvücut biçimde şampiyonluk hedefine kilitlenmelerini istiyor.