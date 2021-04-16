Alexandre Lacazette'ten Slavia Prag futbolcularına tepki
Arsenal'in Slavia Prag ile oynadığı maçta ırkçılığı protesto etmek için yapılan diz çökme hareketine Çek ekibinin oyuncuları katılmazken Alexandre Lacazette, Praglı oyuncuların önünde diz çöktü.
UEFA Avrupa Çeyrek Final rövanş maçında Arsenal, 1-1’in rövanşında Slavia Prag’a konuk oldu. Rakibini 4-0 ile mağlup eden İngiliz ekibi adını yarı finale yazdırırken Villareal’in rakibi oldu. Maçın başlama vuruşundan önce yaşananlar ise geceye damga vurdu.
LACAZETTE'TEN TEPKİ
Önceki turda Slavia Prag’ın Rangers ile oynadığı maçta Çek ekibinin oyuncusu Ondrej Kudela, Rangers’ın orta sahası Glen Kamara’ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuş ve sonrasında 10 maç ile cezalandırılmıştı. Slavia Prag ve Arsenal arasında oynanan maçın öncesinde ise ırkçılığı protesto etmek için İngiliz ekibinin oyuncuları diz çöktü. Slavia Prag oyuncuları ise orta sahada yan yana durmayı tercih etti. Bu hareket sonrasında Arsenal’in yıldız ismi Lacazette, rakip takım oyuncuların önüne giderek diz çöktü.
“UEFA KARARIMIZI DESTEKLEDİ”
Arsenal menajeri Mikel Arteta maç sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Bana ve kulübe bu inisiyatifi almak isteyip istemediği sordular. Bunun için doğru nedenleri vardı. UEFA’nın kurallarına uyabilmek ve bunu doğru şekilde yapabileceğimizden emin olmak için kulüple konuştuk. UEFA’nın da çok destekleyici olduğunu söylemeliyim. Kaptanlar bana gelip bunu yapmamı istediler ve ben de destek oldum.”
CÜNEYT ÇAKIR DA PROTESTOYA KATILDI
Slavia Prag - Arsenal arasında oynanan maçta görev yapan Cüneyt Çakır da Arsenalli oyuncularla birlikte diz çöktü. Tecrübeli hakem dünkü maçla birlikte bu sezon Arsenal'in ikinci kez maçını yönetmiş oldu.
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