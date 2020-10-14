Aleyna Çakır soruşturmasında yeni gelişme!

14 Ekim 2020 Çarşamba, 11:17

Ankara’da, Aleyna Çakır’ın 4 Haziran günü şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesine ilişkin açılan soruşturmada yeni bilgiler açığa çıktı. Çakır’ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli Ümit Can Uygun olduğu netleşti. Yeniden ifade veren Çakır’ın anne ve babası, Ümit Can Uygun ve çevresine işaret etti. Olay yeri inceleme raporuna göre, evde biri kırık iki alkol şişesi bulundu. Çakır’ın bacaklarında da morluklar tespit edildi.

POLİS TUTANAKLARINDA ÇELİŞKİ

Çakır’ın şüpheli ölümü sonrasında polisin tuttuğu ilk tutanakta, apartmanın önünde iki kişi, ikinci tutanakta ise tek kişi olduğu belirtilmişti. Çakır’ın ailesi, çelişkinin giderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verdi. Başsavcılığın yaptığı inceleme sonrası hazırlanan raporda, iki rapor arasındaki çelişkinin teknik imkânlar, kamera açısı ve gece olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği öne sürüldü.

TUTANAK GÖREVLİLERİ YANILMIŞ OLABİLİR

Savcılık, kameranın uzakta olması, araçtan inen kişi ya da kişilerin karanlıkta kalmaları sebebiyle polis merkezinde görüntüyü izleyerek tutanak tutan görevlilerin yanılmış olabileceğini belirtti. HTS kayıtlarına göre, baş şüphelinin araçtan inerek, park halindeki kendi aracına binip uzaklaştığı yönündeki tespitin dosya içindeki ifadeler ve baz kayıtlarıyla uyumlu olduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da 4 Haziran’da intihar ettiği iddia edilen ve cansız bedeni sevgilisi tarafından bulunan Aleyna Çakır’ın, eski sevgilisi Ülkücü Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Aleyna Çakır’a eski sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından şiddet uygulandığı anlara ait ses kaydı ortaya çıktı. Çakır’ın komşusunun Müge Anlı’ya gönderdiği kayıtta Çakır’ın yardım “İstemiyorum, yeter artık git” diyerek haykırdığı kaydedildi. Daha önce sistematik şiddete maruz kalan ve ölümle tehdit edilen Çakır, bu olaydan sonra 17 Nisan’da Ümit Can Uygun ve arkadaşı Enes Ö.’den şikayetçi olmuştu.