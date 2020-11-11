Ali Atmaca'dan 'Küçük Devrimler'

Ali Atmaca’nın eserleri İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi; Ege Üniversitesi; Antibes, Picasso Müzesi, Nice Modern Sanatlar Müzesi; İtalya, Bologne Çağdaş Sanatlar Müzesi başta olmak üzere birçok dünya müzesinde sergileniyor.

Resimleri koleksiyonerler tarafından da büyük ilgi gören sanatçının Türkiye dışında Fransa, Amerika, Kanada, Japonya başta olmak üzere birçok ülkede özel koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.

