Ali Atmaca'dan 'Küçük Devrimler'
Ressam Ali Atmaca’nın, “Küçük Devrimler” sergisi 11 Kasım’da Tarihi Hüsrev Kethuda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının son dönem çalışmalarının da yer aldığı 52 eserden oluşan sergi, 20 Kasım’a kadar 10:00 -19:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Ali Atmaca’nın eserleri İzmir Devlet Resim Heykel Müzesi; Ege Üniversitesi; Antibes, Picasso Müzesi, Nice Modern Sanatlar Müzesi; İtalya, Bologne Çağdaş Sanatlar Müzesi başta olmak üzere birçok dünya müzesinde sergileniyor.
Resimleri koleksiyonerler tarafından da büyük ilgi gören sanatçının Türkiye dışında Fransa, Amerika, Kanada, Japonya başta olmak üzere birçok ülkede özel koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.
Ali Atmaca’nın çağdaş sanat eserleri, Mimar Sinan’ın eseri olan Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda 11-20 Kasım tarihleri arasında sanatseverler ile buluşuyor. Eser satışları ise www.brieflyart.com sitesi üzerinden online müzayede yöntemi ile yapılıyor.
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