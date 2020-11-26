Ali Babacan’dan Bakan Koca’ya sert tepki: Bunca yaşanandan sonra...

26 Kasım 2020 Perşembe, 09:25

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Sağlık Bakanı Fahretttin Koca'nın eleştiriler üzerine koronavirüs salgını vaka sayılarını ilk kez açıklamasına tepki gösterdi. Babacan, "Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?" dedi.

Babacan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Aylardır 'Vaka sayılarını açıklayın' diye hükümete çağrı yaptık. Nihayet dün için 28.351 vaka açıklandı. Şimdi soruyoruz: Aylardır bunu niçin açıklamadınız? Verileri gizleyerek halkın sağlığını tehlikeye atmadınız mı? Bunca yaşanandan sonra bu sayılara güvenebilir miyiz?"

