Ali Babacan'dan 'Kanal istanbul' tepkisi

17 Kasım 2020 Salı, 16:02

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şu ifadeleri kullandı:

ÜLKE DE BİZİMLE BERABER BATSIN DİYEREK TEHDİT EDİYORLAR

Ülkenin kaderiyle kendi partilerinin kaderinin aynı olduğunu söylüyorlar. Bu ne kadar tehlikeli bir ifade. Bu ifadeyi dikkatle değerlendirmek lazım. “Biz batarsak ülke de batar” diye adeta insanımızı korkutuyorlar. Biraz daha analiz ettiğimizde, sadece korkutma değil, altında tehdit de olduğunu görüyoruz. “Biz batacaksak ülke de batsın” diye bir tehdit var. Hiç merak etmesinler. Bu milletin çalışkan ve fedakar evlatları, DEVA Partisi’nin genç kadroları, ehliyet ve liyakat sahibi kadrolar bu ülkeyi layık olduğu şekliyle yönetecek.

BU DEVLET TEK BİR PARTİNİN DEVLETİ DEĞİLDİR

Devlet ile bir partiyi aynı hamura koyuyorlar. Bu devlet tek bir partinin devleti olamaz, olmayacak. İzin vermeyeceğiz. Bu devlet hepimizin, bu milletin. Kimse milyonlarca insanın oyuyla seçilmiş kişilerin eleştirilerine karşı yeni şeyler icat etmesin. Böyle bir şey yok. Eleştireceğiz, sonuna kadar eleştireceğiz. Oturup bunu tartışacaksınız. Tarafsız ve bağımsız kuruluşlarla bu projenin etki analizlerini iyi yapacaksınız.

KANAL İSTANBUL’U TABİİ Kİ ELEŞTİRECEĞİZ

Kanal İstanbul için devlet projesi diye bir kavram uydurdular. Neymiş; “devlet projesi” imiş. Hiç kimse bunu eleştiremezmiş. Ülkenin bu yokluğunda Kanal İstanbul diye bir projeye milyarlarca dolar para harcamaya hazırlanıyorsunuz. Tarım alanlarının suya ihtiyaç duyduğu, şehirlerimizin depreme karşı hazırlanması gereken bir dönemde Kanal İstanbul diye bir projeyi kafayı taktınız. Çünkü orada rant var. O projenin yapılacağı ilin belediye başkanı o projeyi eleştiremezmiş! Tabii ki eleştireceğiz.

SOSYAL YARDIMLAR KESİLMEYECEK

Kendileri giderse, bu sosyal yardımlar ortadan kalkacakmış, artık verilmeyecekmiş gibi hava oluşturmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Kimse bundan korkmasın. Biz DEVA Partisi olarak onların zihniyetinin tam tersine, sosyal yardımları hak temelli bir sisteme oturtacağız. Bu yardımlar iktidar partisinin lütfu değil, vatandaşımızın zaten hakkıdır. Sosyal yardım, sosyal hizmet, sosyal sigorta ve istihdam hizmetlerinde entegrasyonu sağlayacağız.

BU BİRLİKTELİĞE DAĞLAR DA ŞAHLAR DA DAYANAMAYACAK

Biz partimizi ülkemizin tüm renklerinden kadrolarımızla kurduk. Usta yazarımız rahmetli Yaşar Kemal, “Ağrıdağı Efsanesi” kitabında ne güzel söylemişti: “Biz hep böyle, her şeyde birlik olsak, kimse bize diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanmaz. Hiç kimse… Yeter ki böyle birlik olalım.” İşte DEVA Partisi bu birlik için yola çıktı. Bu birlikteliğe dağlar da şahlar da dayanamayacak.