Ali El Hemdan’ı öldüren polise müebbet istemi

22 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli 18 yaşındaki Ali El Hemdan’ı vuran polis memuru Fatih Karaca hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianameye göre, cinayet anını gösteren kamera görüntüleri polisin “Sendeledim, düştüm, silahım ateş aldı” savunmasını çürüttü.

Polisin genç Ali’nin yüzü dönükken silahın namlusuna mermiyi sürdüğü ve silahı ateşlediği vurgulandı. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, kamera görüntülerine işaret edilerek, “Sokağın başından içeriye doğru Ali El Hemdan’ın yürüdüğü, yaklaşık 15-20 metre arkasından da şüpheli polis memurunun yürüdüğü, kısa süre sonra Ali El Hemdan’ın yüzünü polis memuruna dönerek geri geri yürüdüğü, bu sırada şüpheli polis memurunun elinde bulunan silahın namlusuna mermiyi sürdüğü, ölene doğrultarak ateş ettiği aynı anda Ali El Hemdan’ın yere yığıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

Polis memurunun savunmasının kamera görüntüleri ile örtüşmediği ifade edilen iddianamede, polis memurunun sendelemesi, düşmesi gibi bir durumun ve herhangi bir koşma-kovalamacanın yaşanmadığı anlatıldı. İddianamede polis memurunun “kasten öldürme” suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

SKANDAL RAPORA ŞERH

İddianamede, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 4 Mayıs 2020 tarihli raporu da yer aldı.

Polisi kurtarmaya dönük hazırlanan raporda, “Ali El Hemdan’ın üzerinden çıkan tişörtün sol göğüs bölgesinde bulunan deliğin sekerek gelen mermi çekirdeği veya mermi çekirdeğine ait parçanın oluşturduğu delinme olduğu ve delinme üzerindeki atış artıklarının renk dağılımı göz önünde bulundurulduğunda delinmenin aşağıdan yukarıya doğru gerçekleştiği kanaatine varılmıştır” denildi.

Raporu gerçekçi bulmayan savcılık “Görüntüler değerlendirildiğinde merminin sektiğini kabul etmenin zor olduğu, bu nedenle raporla kamera görüntüleri arasında çelişki oluştuğu” ifade edildi.