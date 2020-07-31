Ali Erbaş'ın tartışmalara neden kılıcı bayram namazında da ortaya çıktı

31 Temmuz 2020 Cuma, 08:09

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki cuma hutbesine kılıç geleneğiyle çıkmıştı. Minbere çıkan Erbaş'ın elinde kılıç olması dikkat çekerken, kılıcın ne anlama geldiğine ilişkin tartışmalar da devam ediyor.

Erbaş'ın kılıçla çıkmasını değerlendiren tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar, "Cumhuriyetin kurucu kültürüyle bu kadar ters düşmemek, bu kadar çatışmamak gerekiyor diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulunurken, "Erbaş kılıçla çıkarak aslında bize 'fetih geleneği bitmedi' mesajı veriyor" dedi.

ERBAŞ BAYRAM NAMAZI'NDA DA KILICI BIRAKMADI

Ayasofya'da, 86 yıl sonra ilk Kurban Bayramı hutbesini okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yine elinde kılıçla minbere çıkması dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram hutbesinde "Sizleri bayram süresince kurban kesiminde, ziyaretleşmede, bilhassa trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaya davet ediyorum.

Yüce Rabbimiz, bizleri her türlü kaza ve beladan muhafaza buyursun. Salgın hastalıklardan, savaş ve acılardan halâs eylesin.

Nice bereketli bayramlarda buluştursun. Allah’ın selamı, rahmeti, ikram ve inayeti üzerimize olsun" ifadesine de yer verdi.

Ayasofya'da bayram namazı kılanlar arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da vardı.