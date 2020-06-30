Ali İsmail Korkmaz, katledilişinin 7'nci yılında anılacak
Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'de, girdiği bir sokakta sivil polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz katledilişinin 7. yılında anılacak.
Ali İsmail Korkmaz’ın yarım kalan düşlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Ali İsmail Korkmaz’ı ölümünün yedinci yılında ALİKEV Youtube kanalından canlı yayınlanacak etkinliklerle anacak.
Covid- 19 salgını nedeniyle ALİKEV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak etkinliklerin detayları şöyle:
‘GENÇLİK HAKLARI’
6 Temmuz, Pazartesi, Saat: 20.30
Moderatör: Mert Akkaş (ALİKEV Programlar Sorumlusu)
Konuşmacılar: Hasan Oğuzhan Aytaç: (Gençlik Hakları Forumu Genel Koordinatörü), Hande Nur İpek: (Gençlik Çalışanı), Ezgi Gedik Güneş: ( Toy Gençli Derneği YK Başkanı)
‘TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUMUN VE FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ’
8 Temmuz, Çarşamba, saat: 20.30
Moderatör: M. İrem Afşin (Gazeteci/ Sivil Aktivist)
Konuşmacılar: İbrahim Betil (Sivil Toplum Gönüllüsü), Mert Fırat (UNDP İyi Niyet Elçisi), Melda Onur (Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı), Laden Yurttagüler ( İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Haklar Merkezi)
ALİ İSMAİL KORKMAZ ANMASI
10 Temmuz, Cuma, saat: 20.30
Moderatör: Burcu Karakaş (Gazeteci)
Konuklar: Korkmaz Ailesi, Ceylan Ertem
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